Tutti o quasi sembrano aver voltato le spalle a Rossella e nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 16 gennaio su Rai 3 la sua delicata situazione si farà ancora più difficile. La reazione di Nunzio non ha fatto altro che peggiorare le cose. Stretta in una morsa, Ross inizierà a chiudersi sempre più in se stessa. Tempo di riflessioni e consapevolezze per Guido che, nonostante sia felice con Claudia, resterà scosso quando verrà a sapere che Mariella può benissimo stare senza di lui, anzi: c'è la concreta possibilità che sia felice accanto a un altro uomo.

Rossella schiacciata da Fusco e delusa da Nunzio

Le anticipazioni di Un posto al sole dell'episodio di domani, giovedì 16 gennaio in onda su Rai 3, rivelano che Rossella dovrà pagare le conseguenze di quanto successo tra Nunzio e Fusco. Era infatti facile intuire che il primario sfruttasse il tutto a suo favore, data la posizione delicata nella quale si trova. Tutto e tutti sembrano contro Rossella, e non solo tra i corridoi dell'ospedale, dove i pettegolezzi sul suo conto si moltiplicano. Nunzio, sebbene abbia agito per difenderla, non ha fatto altro che movimentare le acque mettendola in difficoltà.

Stanca di lottare contro i mulini a vento, Rossella inizierà a chiudersi sempre più in se stessa, facendo preoccupare Silvia, Michele e ovviamente Nunzio.

Guido scopre che Mariella ha voltato pagina

Mariella ha ascoltato i consigli di Bice che, anche se un po' sopra le righe, le hanno permesso di esplorare la parte più femminile e ribelle che aveva dimenticato da tempo. Mimmo potrebbe essere un nuovo inizio e Guido resterà scosso quando verrà a sapere come stanno le cose.

Dolore e rassegnazione, invece, tormenteranno Rosa, che si prepara a dare l'addio a Don Antoine.

Per lui è arrivato il momento di lasciare Napoli, anche se non con il cuore leggero.

Cambiamenti e vecchie abitudini

Diversi protagonisti sono in vena di evoluzione. La prima che ci viene in mente è Mariella che, nonostante il dolore per essere stata tradita dal marito, si sta rimettendo in piedi e non solo per reagire al dolore.

Lo sta facendo anche per se stessa, riscoprendo lati che accanto a Del Bue non aveva nemmeno preso in considerazione. Pensiamo che Del Bue se ne pentirà e, molto probabilmente, sarà troppo tardi.

Valeria continua a pensare a se stessa: l'impressione è che non voglia trasferirsi con Niko e Jimmy lontano da Palazzo Palladini per formare una famiglia, quanto per liberarsi dalla presenza di Renato, certo che non sia la donna giusta per suo figlio. Lo scontro in ospedale tra Fusco e Nunzio ha lasciato Rossella con il timore che ci saranno gravi ripercussioni sulla sua già precaria posizione lavorativa. Anche se mosso dalla rabbia, Nunzio avrebbe potuto tenere a bada la sua vena ribelle, sapendo di che pasta è fatto il primario. O forse no.