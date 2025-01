Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano eventi che potrebbero sconvolgere la vita di diversi protagonisti della soap. Nella puntata in onda martedì 21 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Vinicio noterà il lato scorbutico di Castrese, proprio mentre sarà in compagnia di Alice. Nel frattempo, Viola si troverà in una situazione di pericolo durante una rapina. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Ferri, che verranno a sapere di un incidente ai Caraibi che potrebbe stravolgere i loro affari ai Cantieri. Per Rosa Picariello, invece, le cose sembreranno andare per il verso giusto.

Castrese si mostra scorbutico mentre Vinicio è in compagnia di Alice

Castrese Altieri sarà scorbutico e non è difficile immaginarne il motivo. Il figlio di Espedito sta attraversando momenti difficili: è stato ricattato dal fratello Costabile e lasciato da Sasà Cerruti, che ha preferito chiudere la relazione a causa del poco coraggio di Castrese nell'affrontare il coming out. Vinicio noterà l'atteggiamento scorbutico di Castrese proprio mentre sarà in compagnia di Alice. È plausibile che l'incontro tra i tre avvenga al Caffè Vulcano o nel cortile di Palazzo Palladini.

Viola rischia la vita durante una rapina

I coniugi Ferri saranno sconvolti da una notizia che potrebbe compromettere i loro affari ai Cantieri: lo yacht di Burnett ha avuto un incidente ai Caraibi.

Anche per Viola non ci saranno buone notizie: rischierà la vita durante una rapina. Invece, per Rosa Picariello ci sarà un momento di gioia: tutto sembrerà andare per il verso giusto. La conoscenza tra Rosa e Pino procederà al meglio, e la relazione finita da tempo con Damiano Renda sembrerà ormai archiviata.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Rossella si è sentita male

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Rossella ha vissuto momenti di forte stress. Ha denunciato Daniele Fusco al direttore sanitario senza il supporto della collega Enrica, che si è tirata indietro all'ultimo momento. Nel frattempo, Nunzio è andato in ospedale e si è scontrato con il primario.

Successivamente, il dottore ha rimproverato Rossella per la sua scelta nella vita privata, criticandola per essersi fidanzata con una persona violenta come Nunzio. La dottoressa Graziani si è sentita male nel bagno dell'ospedale, mentre Riccardo ha notato che qualcosa non andava. Crovi ha offerto il suo supporto all'ex fidanzata, ma lei l'ha rifiutato, fingendo che tutto andasse bene e senza rivelargli di aver subito molestie da Fusco.