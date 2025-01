Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un piccolo mistero durante un'uscita a teatro per alcuni dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 31 gennaio alle 16 su Rai 1, Delia architetterà un piano per lasciare Agata e Roberto da soli, senza però fare i conti con la misteriosa presenza di qualcuno che li spierà, mettendo a rischio la serata. Alla Galleria Milano Moda, invece, continueranno le diatribe sulla linea economica, con Giulia che si rifiuterà di disegnarla, mentre Odile vorrà proseguire nell'attività. Spazio anche alle vicende dei coniugi Gallo, che litigheranno.

Una persona spia Agata e Roberto

Agata andrà persino contro suo padre Ciro pur di trascorrere la serata con Roberto. La minore dei Puglisi vorrà andare a teatro con Landi, ma suo padre si opporrà all'uscita. Ciro organizzerà anche una cena con Mimmo Burgio per impedire alla ragazza di uscire, ma senza successo: Agata uscirà lo stesso. Parallelamente, Delia, sapendo dell'innamoramento della sua amica per Landi, architetterà un piano per lasciare i due ragazzi da soli. Tuttavia, Bianchetti non farà i conti con la presenza ingombrante di qualcuno che spierà i due colleghi: di chi si tratterà? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non chiariscono nulla, se non che la persona che osserverà il tutto potrebbe mandare a monte la serata.

Luisa va a casa di Elvira e Salvatore dopo una lite con Andrea

Nel frattempo, a casa Amato sembrerà andare tutto per il verso giusto fino a quando, all'improvviso, arriverà Luisa. La madre di Elvira busserà alla porta di sua figlia e Salvatore, raccontando di aver litigato con Andrea. Tuttavia, le motivazioni della discussione tra i coniugi Gallo non sono state rese note, quindi non è possibile avanzare ipotesi sulla possibile riconciliazione.

Alla Galleria Milano Moda ci saranno sempre problemi a causa della linea economica, su cui continueranno a esserci divergenze di opinioni. Da un lato, Giulia Furlan vorrà smettere di disegnare la collezione, mentre dall'altro, Odile cercherà di farle cambiare idea. Spazio anche alle vicende di Clara, che farà pace con Irene e seguirà Alfredo in Belgio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Clara ha trovato la lettera d'amore di Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Clara ha fatto cadere la borsetta di Irene, vedendo un foglio caduto a terra. Boscolo ha letto il contenuto, scoprendo che si trattava di una lettera d'amore di Cipriani indirizzata ad Alfredo. Nel frattempo, Anita si è trasferita a Venezia da sua zia Lea, mentre Armando è andato in Grecia per assistere il suo amico Giorgio Torri, gravemente malato e senza nessuno che possa accudirlo. Spazio anche alle vicende di Adelaide, che si è sentita male, destando forte preoccupazione in Umberto. Guarnieri si è subito attivato per fissare un appuntamento urgente con un importante medico di sua conoscenza per la contessa.

Tancredi Di Sant'Erasmo, invece, ha letto il Paradiso Market, imbattendosi in un nuovo articolo di Rosa Camilli. L'imprenditore ha notato il talento della Venere come giornalista e le ha fatto i complimenti quando l'ha incontrata per strada poco dopo. Rosa, però, è rimasta scettica di fronte alle parole di Tancredi, pensando che non fossero sincere.