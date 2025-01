Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 27 al 31 gennaio in prima visione assoluta rivelano che Damiano si ritroverà nei guai per la sua eccessiva aggressività durante l'operazione che porterà alla cattura di Potito, il malvivente che ha rapinato Viola per le strade di Napoli. Il filmato dell'aggressione verrà caricato online sui social, tanto che Viola sarà la prima a restare scossa dalla violenza del suo compagno, finendo per ritrovarsi a vivere un momento di profonda crisi.

Damiano fin troppo aggressivo: anticipazioni Un posto al sole 27-31 gennaio

Damiano si impegnerà con tutto se stesso per dare la caccia agli aggressori di Viola: intende mettere in carcere i malviventi che l'hanno rapinata, terrorizzandola per le strade di Napoli.

Il poliziotto riuscirà nel suo intento: le indagini porteranno infatti all'arresto di Potito e tale operazione verrà ripresa in presa diretta da un passante, attraverso un telefono cellulare.

Le immagini evidenzieranno l'eccessiva aggressività di Damiano nei confronti del ragazzo: emergerà una violenza a dir poco esasperata, che lascerà tutti senza parole.

Viola sarà la prima che, dopo aver visionato le immagini dell'operazione condotta da Damiano, resterà senza parole e si mostrerà scossa dall'accaduto.

Viola resta scossa, Damiano viene sospeso dopo il video dell'arresto di Potito

Le anticipazioni di Upas dal 27 al 31 gennaio rivelano che l'aggressività di Damiano finirà per mettere in crisi Viola, tanto che la donna finirà per allontanarsi dal suo compagno.

Intanto il poliziotto si ritroverà a fare i conti con un'altra brutta notizia: dopo quel filmato, infatti, verrà sospeso dal suo incarico per le strade della città.

L'ennesima batosta per Damiano che finirà per avere uno scontro con Viola, la quale si renderà conto di non essere stata in grado di far sentire il suo appoggio al suo compagno in un momento complicato della sua vita professionale.

Viola aveva vissuto dei momenti di terrore per le strade di Napoli

Negli episodi precedenti della soap opera Viola aveva vissuto dei veri e propri momenti di paura per le strade del centro di Napoli, dopo che il malvivente Potito si era avvicinato alla donna con una pistola, con l'obiettivo ben preciso di farle del male e portarle via i suoi averi.

La donna restò terrorizzata, fino a quanto l'uomo non scappò via allarmato dall'arrivo di Rosa, che trovandosi a passare da quelle parti, intervenne subito per mettere in salvo la vita della compagna di Damiano, salvandola da quella situazione spiacevole che avrebbe potuto prendere una piega inaspettata.