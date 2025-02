È tempo di pagelle per alcuni dei protagonisti della diretta del Grande Fratello di lunedì 17 febbraio . A distinguersi in positivo è stata soprattutto Anna Pettinelli che è entrata come un uragano nella casa per dare supporto all'amica Stefania Orlando, asfaltando Chiara e Alfonso in diretta Tv . Questi ultimi non possono che ricevere una grave insufficienza in pagella, visto il loro atteggiamento supponente e arrogante.

L'uragano Anna Pettinelli entra nella casa: voto 8

Voto 8 per Anna Pettinelli che, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello come un ciclone asfaltando quelli che lei stessa ha definito Mister e Miss arroganza, ovvero Chiara e Alfonso.

La speaker, dopo aver abbracciato e rincuorato la sua amica Stefania, ha voluto dire la sua a Chiara e Alfonso e non ci è andata leggera. D'altronde Anna è nota per essere schietta e diretta e lo ha dimostrato anche nella diretta del 17 febbraio. Non ha nemmeno lasciato parlare i due fidanzatini asfaltandoli come solo lei sa fare. Anna ha poi strappato un sorriso ai telespettatori nel momento in cui ha chiesto di poter conoscere Iago, invitando lui e Stefania a non perdere tempo e a lasciarsi andare.

Alfonso e Chiara incommentabili: voto 3

Il pseudo coppia formata da Chiara Caibelli e Alfonso D'Apice merita un 3 in pagella. Una grave insufficienza dovuta al fatto di non aver neppure cercato di fare mea culpal per aver offeso Stefania a più riprese [VIDEO], pungendola su temi personali che di fatto esulano dal gioco.

La pubtata sarebbe star l'occasione per loro di fare dietro front ed ammettere di aver esagerato. Invece nulla di ciò è avvenuto ed hanno continuato con il loro atteggiamento arrogante e supponente. L'unica nota positiva della serata è stata l'eliminazione di Alfonso per volere del pubblico a casa. Ha fatto sorridere il fatto che il 'gruppetto' capitanato da Lorenzo, ha aspettato per lungo tempo il suo rientro, convinti che non fosse davvero stato eliminato.

Ed invece il pubblico sovrano ha spedito a casa Alfonso. La prossima potrebbe essere Chiara.

Pagelle del 17/02: voto 7 per la signorilità e la pazienza di Stefania

Stefania Orlando ha dimostrato ancora una volta di avere classe ed eleganza e per questo merita un 7 in pagella. Dopo tutti gli attacchi personali ricevuti da Chiara, Stefania ha cercato di tenderle una mano nel momento delle nomination, dicendole di augurarsi di riuscire a trovare un momento per confrontarsi da sole per riuscire a capirsi.

Peccato che Chiara non abbia colto l'invito, rispondendole in malo modo per l'ennesima volta. Al che, Stefania, finita ormai la pazienza, l'ha nominata dicendole: "Visto che fai l’altezzosa, ti nomino e basta". Chapeau a Stefania, che ha ricevuto gli applausi anche dallo studio.