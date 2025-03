Guzide scoprirà che Oylum è incinta nelle prossime puntate di Tradimento e sarà furiosa e delusa perché a dirglielo non sarà sua figlia.

Le anticipazioni svelano che la madre di Behram, nel tentativo di ferire Guzide dopo il suo rifiuto alle nozze di Oylum, la metterà di fronte alla cruda realtà: sua figlia è in dolce attesa. Per Guzide sarà l'ennesima delusione, perché non solo scoprirà che Oylum le ha mentito, ma capirà che anche Nazan era al corrente della gravidanza.

L'incontro tra Guzide e la madre di Behram sarà un disastro

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Oylum arriverà un periodo davvero complicato a causa di Behram.

Quest'ultimo ha una relazione con la figlia di Guzide e non avrà intenzione di rinunciare a lei. Oylum si accorgerà di amare ancora Tolga e lascerà Behram che la ricatterà con la vita del suo amato pur di costringerla a stare con lui. In tutto questo, Oylum si accorgerà di essere incinta e dovrà portare avanti la gravidanza contro la sua volontà, ma chiederà a Behram di non dire nulla a nessuno per il momento. Il cugino di Nazan avrà un comportamento al limite della follia, tenendo sempre sul filo del rasoio Oylum con diversi avvertimenti a Tolga. Quando la madre di Behram arriverà in città, la situazione precipiterà perché la donna, dopo aver riconosciuto sua futura nuora, pretenderà di ufficializzare il tutto con un incontro con Guzide.

Oylum inviterà a casa Behram e la sua famiglia e ci saranno le presentazioni ufficiali in vista del matrimonio, ma sul più bello Guzide offenderà Behram. "Sono contraria a questo matrimonio", dirà alla consuocera, "Suo figlio non capisce o non vuole capire". Guzide preciserà che se Oylum sarà ancora insieme a Behram quando si sarà laureata, allora potrà sposarsi.

Guzide ancora delusa dalle bugie di Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, la madre di Behram andrà via da casa di Guzide indignata, ma, prima di varcare la soglia della porta, si toglierà un sassolino dalla scarpa. "Spero che ci sia una persona degna di tua figlia incinta", dirà la donna a Guzide, che sarà sconvolta da questa rivelazione.

Guardando le facce dei presenti, la madre di Behram rincarerà la dose: "Non sapevi che Oylum è incinta?", dirà ancora "Lo sapevamo tutti". Guzide si sentirà ancora una volta ferita da sua figlia, che le ha tenuto nascosta una cosa così importante, ma sarà delusa anche da Nazan. Oylum sarà furiosa con Behram per non aver custodito il suo segreto, ma lui le prometterà che risolverà tutto. Nel frattempo, a casa di Guzide arriverà anche Tarik con un mazzo di fiori, deciso a riconquistare la sua famiglia. La sua presenza non farà che creare ulteriore tensione, perché Guzide non gradirà la sua presenza. Ozan si schiererà dalla parte di sua madre e gli chiederà di andare via.

Lo sfratto di Yesim e la lotta di Oltan per la vita

Nelle puntate in onda in Italia, Tarik ha fatto sfrattare Guzide vendendo la villa e Yesim è diventata la nuova proprietaria della villa. Yenersoy ha potuto fare questa operazione sfruttando una leggerezza di sua moglie, che anni prima gli aveva concesso una procura. Tarik ha venduto anche altre proprietà di Guzide, perché spera che la donna ceda e rinunci a distruggere il suo patrimonio. Yenersoy, prima di consegnare la casa al nuovo proprietario, ha chiesto ancora a Guzide di licenziare l'avvocato Elmas, ma lei ha rifiutato. La donna è decisa a combattere per ottenere giustizia da Tarik. Nel frattempo, Oylum e Tolga si sono allontanati a causa di un grave episodio in cui Oltan ha rischiato la vita per salvare suo figlio. Tolga soffre al capezzale di suo padre, mentre Oylum si sente responsabile per tutto, visto che Tolga voleva rinnegare Oltan per stare con lei.