Le anticipazioni della soap tv Tradimento annunciano nuovi guai in vista per la giudice di Istanbul. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, Oltan terrà in pugno Guzide, minacciandola di diffondere un video compromettente di Ozan. La signora Yenersoy sarà combattuta, poiché l'imprenditore le chiederà di emettere una sentenza in suo favore, promettendole che in cambio non mostrerà il filmato. Intanto, ci sarà uno scontro fra Tarik e Sezai, con quest'ultimo che arriverà anche a dare una testata al suo amico.

Guzide non sa se salvare Oltan o Ozan

Guzide si troverà di fronte a un bivio. La giudice, sempre rispettabile e dal comportamento ineccepibile, sarà a conoscenza ormai da tempo degli affari loschi in cui è coinvolto Oltan, ma non farà nulla per incriminare l'imprenditore. Tuttavia, un evento la porrà di fronte a una scelta obbligata: ribellarsi all'amico di suo marito o salvare suo figlio. Oltan, infatti, sarà in possesso di un filmato compromettente di Ozan, usando tale video come pegno per la sua vittoria. Il padre di Tolga arriverà quindi a ricattare Guzide: o emette una sentenza a suo favore in tribunale, oppure suo figlio finirà sulla bocca di tutti a causa del video che verrà diffuso.

Guzide scopre le menzogne di Tarik sul suo patrimonio

Nel frattempo, i guai per la giudice non finiranno poiché Guzide rimarrà sconvolta dopo che ulteriori menzogne di Tarik verranno a galla. Sezai, infatti, informerà la sua amica che l'avvocato Yenersoy ha un patrimonio nascosto di 20 milioni di dollari. Dopo questa scoperta, Guzide andrà su tutte le furie e assumerà un legale famoso per vincere contro suo marito in tribunale.

La situazione poi precipiterà quando Tarik scoprirà i piani di Guzide. Ci sarà un colpo di scena poiché Sezai darà una testata a Tarik, che mediterà vendetta sia contro il suo amico, sia contro sua moglie.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Guzide è stata dimessa

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Guzide si è distratta alla guida e ha avuto un incidente, finendo in ospedale in gravi condizioni.

Dopo qualche giorno, la giudice si è svegliata dal coma ed è tornata a casa. Parallelamente, Tarik ha portato Oyku a casa sua, ma la babysitter alla quale aveva affidato sua figlia ha lasciato la bambina sola. Oylum, passata senza preavviso a casa del padre, ha notato la sorellastra da sola e l'ha nascosta a casa di Guzide. Spazio anche alle vicende di Yesim, disperata poiché non sapeva più che fine avesse fatto sua figlia. Si è rivolta a Oltan per ritrovarla e, successivamente, ha sedotto l'imprenditore, tradendo Tarik.