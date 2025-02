Yesim confesserà a Tarik di aver ucciso Burcu nelle puntate di Tradimento in onda dal 24 febbraio al 2 marzo. "Ho fatto una cosa terribile, ho spinto io Burcu", dirà la donna.

Le anticipazioni rivelano che Tarik sarà sconvolto nel realizzare che la sua compagna si è macchiata di un delitto così grave. Nel frattempo, Oylum e Tolga inizieranno a pensare al futuro e decideranno di sposarsi. I ragazzi temeranno la reazione di Guzide, ma lei sarà felice per sua figlia.

Il viaggio di Yesim e i guai di Umit

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che la famiglia di Guzide dovrà affrontare ancora molte novità.

Yesim partirà per trascorrere qualche giorno con delle amiche e siccome anche Tarik sarà fuori per lavoro, Oyku sarà affidata a una babysitter. La bambina non si troverà affatto a suo agio in questa situazione e quando al parco incontrerà Umit, gli chiederà di portarla con sé. Fragile per la mancanza di sua figlia, Umit deciderà di accontentare la bambina andando incontro a un nuovo guaio. Quando Yesim si accorgerà che la sua babysitter è sparita, tornerà in città e si rivolgerà alla polizia per la scomparsa di sua figlia. Dalla telecamera di videosorveglianza si evincerà che Oyku si è allontanata dal parco con Umit e Yesim sarà pronta a denunciarlo per il sequestro della bambina. Lo zio di Oylum si ritroverà in manette e l'aiuto di Tolga sarà fondamentale in questa situazione.

Oltan mostrerà a suo figlio il video di Yesim e Burcu alla stazione e Tolga userà questo documento per ricattare la donna e costringerla a ritirare la denuncia. Le novità non finiranno qui, perché, al suo ritorno, Tarik scoprirà quello che è successo e denuncerà nuovamente Umit per il rapimento di sua figlia. L'uomo finirà in prigione in attesa del processo e questa volta nessuno potrà salvarlo.

Nuove puntate di Tradimento: Oylum e Tolga verso le nozze

Nelle puntate della settimana dal 28 febbraio al 2 marzo, ci sarà il processo a Umit, che avrà una svolta inaspettata. Yesim sarà costretta a deporre a favore dell'imputato e questo farà infuriare Tarik, che esigerà delle spiegazioni. A quel punto, Yesim dovrà rivelare al suo compagno perché si è piegata al ricatto di Guzide: "Ho fatto una cosa terribile, ho spinto io Burcu".

Tarik sarà sconvolto nell'apprendere che la sua compagna è un'assassina. Nel frattempo, a casa di Guzide l'armonia familiare riuscirà a compensare le delusioni delle ultime settimane, soprattutto il licenziamento che la giudice ha dovuto subire. Oylum e Tolga decideranno di sposarsi, ma temeranno la reazione di Guzide. Tuttavia, la donna non potrà che essere felice per loro.

Tarik continua a provocare Guzide

Nelle puntate precedenti, Tarik e Yesim sono stati molto lontani, ma la donna è riuscita a riconquistare il suo compagno. Dopo aver saputo che Tarik possiede venti milioni di dollari, Yesim ha messo da parte l'orgoglio e, usando Oyku, l'ha supplicato a tornare a casa. Tarik ha esitato parecchio, ma, dopo averci pensato, ha deciso di ricominciare con Yesim, anche per punire ancora una volta Guzide. Dopo aver denunciato sua moglie per abuso di potere, Tarik si è divertito a mostrare sui social delle foto in cui è felice con Yesim, ignaro dei reati commessi dalla donna.