Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga affronterà Oltan, dopo aver scoperto che è stato lui a far credere a Ozan di essere l'assassino di Kaan. Tolga verrà a conoscenza della verità grazie a un video ricevuto in forma anonima, che conferma che Kaan è ancora vivo. Deciso a ottenere risposte, affronterà il padre e prenderà una posizione netta che lascerà Oltan interdetto: da quel momento in poi, non vorrà più avere nulla a che fare con lui.

Oltan scopre che le chiavette con le prove contro Ozan sono sparite

Oltan andrà in crisi quando si renderà conto che le chiavette USB con i video che inchiodano Ozan come l'assassino di Kaan sono sparite.

Andrà a cercarle nella cassetta di sicurezza dove sono custodite e non le troverà. Inizierà a sospettare che uno dei suoi uomini potrebbe averlo tradito e così sarà, un certo Ibo gliele ha sottratte e le ha date a Tarik.

Per avere la conferma di ciò, Oltan andrà a controllare nell'ufficio di Tarik per vedere se ci sono le chiavette. Lo farà quando Tarik sarà in fin di vita in ospedale. Troverà le chiavette sopra la scrivania di Tarik, ma non potrà fare dei controlli più profondi perché suonerà l'allarme e lui e i suoi uomini dovranno scappare via.

Tolga scopre la verità su Kaan e affronta suo padre

Oltan si renderà conto che manca una chiavetta e non potrà immaginare che sia nelle mani di Tolga.

Perché Tarik gliel'ha fatta recapitare in azienda con un corriere, in maniera anonima. Guardando il video ha potuto constatare che Kaan è ancora vivo e che il padre ha fatto credere a Ozan che fosse morto solo per minacciarlo.

Tolga non si tirerà indietro e andrà da Güzide per raccontarle la verità dei fatti e, subito dopo, vorrà affrontare faccia a faccia il padre.

Lo attenderà nella sua camera d'hotel e, appena entrerà, Tolga gli mostrerà il video presente nella chiavetta che stava cercando.

Tolga affronta Oltan

"Chi te l'ha dato", chiederà Oltan, ma Tolga non potrà dargli una risposta: "Mi è arrivato in azienda con un corriere in forma anonima, a quanto pare hai molti nemici". "Adesso abbiamo anche dei problemi a causa della stupidità di Ozan", dirà Oltan, frase che farà arrabbiare Tolga: "Stai chiamando stupido un ragazzo che a causa tua credeva di essere un assassino".

"Non pensavo che potessi raggiungere un tale livello di cattiveria", gli dirà Tolga, ma Oltan non si farà intenerire dalle parole del figlio: "Il mondo degli affari è spietato, non si può navigare nella misericordia e presto lo scoprirai anche tu". Tolga non riuscirà ad accettare questo lato malefico del padre, nonostante l'abbia visto compiere tanti gesti vili, ma questa volta sarà determinato a non fare un passo indietro: "Sappi che da questo momento per te non esisto".