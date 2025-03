Una nuova eliminazione attende i concorrenti del Grande Fratello nella diretta del 17 marzo e a rischiare l'eliminazione sono Helena, Shaila, Javier, Chiara e Mariavittoria. Secondo i 1.383 utenti che, alle ore 18 del 14 marzo, hanno partecipato al sondaggio di Grande Fratello ForumFree, la concorrente più a rischio sarebbe Chiara Cainelli con il 10,70% dei consensi. Helena Prestes, invece, con il 45,12% delle preferenze, potrebbe ritenersi al sicuro.

Esito del sondaggio: Chiara rischia l'eliminazione

Dopo l'uscita di Stefania Orlando avvenuta durante l'ultima puntata, un altro concorrente verrà eliminato nel corso della nuova diretta in programma lunedì 17 marzo.

Il pubblico, con il televoto, dovrà scegliere chi salvare tra i cinque in nomination: Helena, Shaila, Javier, Chiara e Mariavittoria. Il meno votato dovrà abbandonare il Reality Show a un passo dalla finale e secondo i risultati del sondaggio lanciato dal Grande Fratello ForumFree, a rischiare maggiormente l'eliminazione sarebbe Chiara Cainelli. La gieffina risulta la meno votata con il 10,70%. Non può dormire sonni tranquilli nemmeno Javier Martinez, votato dal 12,94% degli utenti.

Televoto del 17/03, pronostici: il pubblico salva Helena Prestes

Fanno meglio di Chiara e Javier sia Mariavittoria, con il 14,75% dei consensi, che Shaila, con il 16,49%. Non sembra esserci storia su chi sia la preferita del pubblico e che gli utenti vogliono portare sino alla finale: si tratta di Helena Prestes che, secondo il sondaggio, straccia gli sfidanti conquistando il 45,12% dei voti.

Helena si conferma una delle concorrenti più amate di questa edizione ed è difficile pensare che non possa arrivare almeno in finale. Discorso diverso, invece, per Chiara Cainelli, che in queste settimane si è attirata molte critiche, soprattutto per gli scontri con Stefania Orlando. Va comunque ricordato che sarà solo il verdetto ufficiale del televoto a decretare il nome del nuovo eliminato e bisognerà attendere la diretta del 17 marzo per conoscere il destino dei cinque nominati.

Stop al doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello

La puntata del 17 marzo sarà la terzultima di questa edizione, visto che da qui e fino al giorno della finale, non ci sarà più l'appuntamento del giovedì. Il Grande Fratello andrà in onda solo di lunedì in prima serata, il 17, 24 e 31 marzo, lasciando il posto, il giovedì, alla miniserie El Turco con Can Yaman.

Mediaset potrebbe aver deciso di sospendere il doppio appuntamento settimanale a causa degli ascolti deludenti del reality, che mai come in questa edizione fatica a raggiungere i due milioni di telespettatori.