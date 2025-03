In vista della finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli hanno ipotizzato le eventuali strategie di gioco applicate dai loro coinquilini. Dunque durante la cena di giovedì 27 marzo, l'influencer ha domandato ad Helena Prestes chi voterà tra Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma nel televoto flash. La modella brasiliana, però, si è rifiutata di rispondere: "Non è affare tuo".

Botta e risposta tra Chiara e Helena

Prima della cena di giovedì 27 marzo, Lorenzo, Chiara e Mariavittoria stavano parlando delle strategie da applicare durante la finale del GF.

Spolverato ha esordito: "Se Helena vuole sfidare Zeudi?", ma Mariavittoria ha tagliato corto: "Dipende chi esce per prima". Dunque Chiara si è rivolta a Helena: "Tu vorresti sfidare più Jessica o Zeudi in finale?". Spiazzata per la domanda della coinquilina, la modella brasiliana ha replicato: "It's not of your business" che in italiano significa: "Non è affare tuo". A quel punto Lorenzo ha replicato a Prestes: "Mamma mia quanto te la tiri amore mio", mentre Cainelli ha detto: "Era per sapere, tu parti prevenuta". Dal canto suo Helena ha spiegato che non intende condividere questo tipo di informazioni con una persona con cui non ha mai avuto un rapporto di amicizia: "Perché devo condividere un pensiero mio con lei?".

Secondo il 28enne milanese, Helena avrebbe esagerato: "Era per parlare, tanto tra 3 giorni non ci vediamo più perché finisce il gioco". A seguire la modella ha aggiunto: "Non so neanche cosa accade tra 3 giorni, come posso dire chi voglio sfidare? Poi non voglio condividere queste cose con te". La conversazione si è conclusa con Chiara che ha replicato stizzita: "Spero che tu non si l'esempio del GF".

Lo sfogo dell'influencer

In un secondo momento Chiara si è sfogata con Zeudi Di Palma: "Ma chi la considera? Stavamo parlando e lei se ne è uscita così". La diretta interessata ha aggiunto: "Come è satura lei, lo sono anch'io.

Mi viene da ridere a quello che dice, ma alla fine mi faccio scivolare le cose. Poteva rispondermi in un altro modo".

Secondo Zeudi, Helena pensa solo al gioco e non ai rapporti umani. Dunque questo è il motivo per cui non vuole rispondere alle domande relative al reality show.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi utenti hanno espresso un commento sull'ennesimo diverbio tra Chiara e Helena.

"Ma Chiara esattamente cosa vuole da Helena?", "Poveraccia Chiara che non sapeva come rispondere all'inglese basilare di Helena", "Chiara non hai mai parlato con Helena, ma ora vuole sapere la sua strategia per organizzarsi con la miss", "Helena ha mandato in tilt Chiara con una sola frase, che regina".