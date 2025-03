In occasione della 39^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 13 marzo, Lorenzo Spolverato ha ascoltato uno sfogo di Shaila Gatta in cui è stato accusato di averla danneggiata nel suo percorso. Terminata la diretta, il 28enne milanese vedendo l'ex velina in zona beauty ne ha approfittato per comunicare le sue intenzioni: "Ci siamo già detti tutto, grazie".

Le intenzioni di Lorenzo

In un confessionale, Shaila ha spiegato di essersi sentita danneggiata dalla relazione con Lorenzo poiché tutte le attenzioni si sono sempre e solo concentrate sul suo ormai ex fidanzato.

Nel post puntata Lorenzo ha visto Shaila in zona beauty e ne ha approfittato per dirle che per lui la relazione è chiusa: "Per me non è facile, sono confuso ma sempre me stesso. Sono contento che stasera in puntata ti sia stato dedicato del tempo. Non ho più nulla da dirti". A quel punto Spolverato ha precisato che da oggi in poi cercherà di avere un rapporto civile con la sua ex fidanzata, ma i loro discorsi saranno limitati: "Ci siamo detti tutto, grazie. Ad oggi le nostre conversazioni saranno solo per lavoro". Lorenzo ha rimproverato a Shaila di averlo fatto passare per una persona egoista: "Cesara ha detto che tu hai concentrato le energie per stare dietro a me e tu non hai smentito, a me basta questo".

Infine, il concorrente ha concluso con un'ulteriore critica a Gatta: "Voglio che tu un giorno arrivi a capire da sola cosa hai detto e fatto. A differenza tua, io tutto quello che sento me lo tengo dentro".

Lo sfogo di Shaila

In seguito al breve confronto avuto con Lorenzo, Shaila ha raggiunto Chiara e Zeudi in piscina e si è sfogata: "Lui ha paura dell'amore, altrimenti non mi spiego il suo cambiamento.

Lui non mi guarda neanche in faccia quando parla". E ancora: "Lui ha paura di me perché una donna consapevole fa paura". Sulla base di quanto dichiarato l'ex velina ha riferito che non intende tornare sui suoi passi: "Oggi voglio pensare a me, mi sono lasciata troppo condizionare".

A detta della concorrente, Lorenzo non è capace di avere una relazione: "Lui deve stare da solo".

Il parere dei fan degli Shailenzo

Su X i fan degli Shailenzo hanno espresso opinioni contrastanti: da un lato c'è chi crede che Lorenzo abbia fatto bene a prendere le difese da Shaila e da un lato c'è chi pensa che lui abbia usato la coppia solo per avere i voti dei fan.

"Lei quando è stata definita manipolatrice da lui l'ha protetto, lui invece ha messo un muro ed è scappato", "Speravo in un finale migliore tra Lorenzo e Shaila, mi mancherete", "Lollo merita indifferenza da parte di Shaila", "Ma in tutto questo vogliamo ricordare che la crisi tra Shaila e Lorenzo è iniziata per colpa di Chiara?", "