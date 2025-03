La miniserie evento Il Turco, con protagonista assoluto Can Yaman, approda in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento il 25 e il 27 marzo 2025. Il period drama è tra le produzioni più attese del prossimo anno secondo IMDbPro e promette azione, storia e passione in un contesto suggestivo e avvincente.

Anteprima esclusiva su Mediaset Infinity

Per tutti gli appassionati, Mediaset Infinity renderà disponibile un’anteprima gratuita di dieci minuti a partire dal 21 marzo. Un'opportunità imperdibile per avere un assaggio dell'atmosfera epica che caratterizza questa produzione internazionale.

La trama: Can Yaman in un ruolo inedito

Ambientato nel 1683 a Moena, Il Turco racconta la storia di Hasan (Can Yaman), un giannizzero ottomano che riesce a sfuggire alla condanna a morte durante l'assedio di Vienna. Ferito e in fuga, trova rifugio nel piccolo villaggio trentino, dove viene curato da Gloria, interpretata da Greta Ferro. Tra i due nascerà un’intensa storia d’amore, mentre Hasan si troverà a combattere al fianco della comunità contro le oppressioni fiscali e le ingiustizie che affliggono il villaggio.

Un cast internazionale di grande rilievo

Oltre a Can Yaman e Greta Ferro, il cast vanta nomi di spicco della scena internazionale, tra cui:

Will Kemp (Girlfriends' Guide to Divorce);

Kieran O'Reilly (Vikings);

David Nykl (Stargate: Atlantis);

Slavko Sobin (Django, Kaos);

Magnus Samuelsson (The Last Kingdom).

Produzione e team creativo di alto livello

La miniserie Il Turco nasce da un team produttivo di grande esperienza.

La sceneggiatura porta la firma di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, mentre la regia è affidata a Uluç Bayraktar. Il progetto è realizzato da Ay Yapim e distribuito dalla nota casa di produzione turca Madd Entertainment.

Anche nel comparto tecnico spiccano nomi di rilievo:

Carlo Poggioli (The Young Pope, The New Pope, Parthenope) per i costumi;

Marco Torresin (Queer) come direttore creativo;

Domenico Sica (vincitore di un Emmy per Roma e I Medici) per la scenografia.

Chi è Can Yaman

Can Yaman è uno degli attori turchi più amati e seguiti a livello internazionale.

Nato a Istanbul nel 1989, ha raggiunto la notorietà grazie a serie di successo come Bitter Sweet - Ingredienti d’amore e DayDreamer - Le ali del sogno. Grazie al suo talento e al suo carisma, ha conquistato un vasto pubblico, affermandosi anche in Italia, dove ha lavorato in progetti come Viola come il mare. Con Il Turco, segna il suo debutto in una produzione internazionale in lingua inglese, confermando la sua crescita artistica e professionale.

Tra i film e le serie televisive a cui ha preso parte, Can Yaman ha recitato in Bay Yanlış - Signor Sbagliato e Gönül İşleri, oltre a essere stato protagonista di Sandokan, una delle produzioni più attese che lo vedrà nei panni del celebre pirata. Il suo percorso artistico lo ha reso un volto molto amato anche in ambito pubblicitario, grazie a collaborazioni con brand di fama mondiale.