Che tra Affari tuoi e Striscia la notizia non corra buon sangue non è una novità e il motivo è presto detto: la sfida degli in ascolti che quotidianamente da oltre vent'anni, dal lunedì al sabato, li vede sfidarsi a colpi di Auditel nella fascia del preserale. Non molto tempo fa Antonio Ricci aveva definito 'gioco d'azzardo' il competitor di Rai 1, dimostrandosi incredulo per gli ascolti che il programma concorrente otteneva ogni sera. Da quando inoltre è cambiato il conduttore del programma di Rai 1 le cose per il tg satirico di Canale 5 sembrano addirittura peggiorate.

Il divario di ascolti tra i due programmi, con Rai 1 sempre in netta vincita, è ormai abissale.

E se già in diverse puntate il tg satirico aveva dedicato alcuni servizi al programma di Rai 1, nella puntata in onda stasera 18 marzo su Canale 5 potrebbe essere svelato qualcosa di davvero scottante. L'anteprima della trasmissione Mediaset, infatti, ha annunciato uno scoop non da poco sull'avversario. Il tg satirico ha parlato di "inoppugnabile documentazione per dimostrare l'esistenza di un sistema".

Striscia la notizia annuncia di voler svelare uno scoop sul programma di Rai 1

Ad occuparsi stasera del nuovo servizio su Affari Tuoi sarà l'inviata del tg satirico Rajae. "Perché l'unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta", svela l'anteprima del servizio stuzzicando la curiosità dei telespettatori.

Il punto su cui si concentrerà il programma di Antonio Ricci è che Affari Tuoi non si basa sulla fortuna, come invece vuole fare credere, bensì su una sorta di sistema.

Se è vero infatti che un gioco può considerarsi basato sulla fortuna nel momento in cui tutti i concorrenti hanno le stesse possibilità di vincere o di perdere, è altrettanto vero che secondo Striscia nel gioco di Rai 1 non è così.

Il presunto sistema di Affari tuoi

Stando a quanto dichiarato da Striscia la notizia, il tg satirico ha condotto un'indagine approfondita scoprendo quello che definisce un sistema. In base proprio a tale sistema il programma di Rai 1 distribuirebbe ogni giorno premi di diverso valore ma che devono sempre rispettare una media prestabilita.

E se già tale dubbio era stato sollevato grazie ad alcune dichiarazioni dello scorso anno di Max Giusti in merito al suo periodo di conduzione, ecco che adesso, invece, il programma di Antonio Ricci spiega che tale sistema riguarderebbe anche il periodo in cui alla conduzione c'era Flavio Insinna.

Durante le quattro edizioni condotte da Insinna, sempre secondo il tg satirico di Canale 5, è stata vinta una media di circa 36.000 euro a puntata con cifre perlopiù costanti. Da qui la conclusione alla quale è giunta Striscia: il programma di Rai 1 non sarebbe un gioco basato sulla fortuna quanto, invece, un programma che 'deve' distribuire quotidianamente una vincita necessaria per rispettare il budget prestabilito.

Striscia, infine, si chiede se anche l'edizione attuale condotta da Stefano De Martino sia sottoposta a tale sistema.