Nella seconda stagione di Tradimento, Sezai avrà finalmente modo di ricongiungersi con Ipek. Sarà la ragazza a tornare a Istanbul per rivedere il padre e tra loro avrà luogo un incontro molto commovente. Nonostante i dissapori del passato, Ipek metterà da parte il rancore, anche se per anni ha accusato il padre di essere il responsabile della morte della madre. La donna si tolse la vita dopo essersi resa conto che il marito credeva alle voci di un suo presunto tradimento.

Il passato di Sezai: la morte della moglie e il rapporto incrinato con la figlia Ipek

Il passato di Sezai ormai è storia nota. Da circa 14 anni è vedovo, perché la moglie si è tolta la vita. A causa di alcuni pettegolezzi circolati nel paese in cui vivevano, che vedevano la donna coinvolta in una storia extraconiugale con un uomo più di lei, dalla vergogna ha deciso di togliersi la vita, anche perché Sezai ha dubitato del fatto che queste maldicenze in realtà fossero vere.

Da quel giorno si è incrinato il rapporto con la sua unica figlia, Ipek, che l'ha accusato di essere l'unico colpevole della morte della madre, visto che non le ha dato la benché minima fiducia.

Sezai finisce in carcere per colpa di Tarik

Scoperta la storia, Güzide deciderà di dare una mano al suo amico. Contatterà l'ambasciatore turco in Canada, paese in cui vive la figlia di Sezai, Ipek, e, dopo vari tentativi, riuscirà a comunicare con lei tramite email. Il fatto che Ipek non abbia rifiutato il contatto con Güzide, spingerà Sezai a programmare un viaggio per il Canada per incontrare la figlia.

Un viaggio che finirà male, visto che, a causa di Tarik, Sezai verrà incarcerato ingiustamente e non avrà modo di raggiungere la figlia. Alla fine, sarà proprio lei a scegliere di intraprendere un viaggio dal Canada per tornare dal padre a Istanbul.

Sezai si ricongiunge con la figlia Ipek

Nella prima puntata della seconda stagione di Tradimento, Sezai avrà modo di accogliere a casa sua Ipek.

In quel momento si starà preparando per raggiungere Güzide all'università dove Oylum sta tenendo il test d'ingresso per entrare nella facoltà di Ingegneria biomedica. In realtà, non sa che la ragazza non è mai giunta a destinazione a causa di un incidente stradale e che sta lottando per la vita.

A ogni modo, suonerà il campanello e Sezai resterà senza parole quando davanti a lui si paleserà sua figlia Ipek. "Figlia mia", le dirà, per poi stringerla in un tenero abbraccio e abbandonandosi alle lacrime. Anche la ragazza ricambierà l'abbraccio, sebbene inizialmente non sia facile, viste le tensioni del passato. "Basta papà, non piangere, ora sono qui", gli dirà Ipek per rincuorarlo, ma quelle lacrime saranno solamente un simbolo della felicità che proverà Sezai.