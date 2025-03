Le anticipazioni di Tradimento annunciano un ricovero in ospedale per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda domenica 6 aprile alle ore 14:55 su Canale 5, Numan avrà un infarto e verrà ricoverato in ospedale. Nel frattempo, Yesim scoprirà che Tarik darà 100.000 dollari a Guzide e si infurierà con il suo compagno. Ci sarà spazio anche per le vicende di Zelis, che bloccherà il numero di cellulare di Ozan. Parallelamente, Oylum vorrà fuggire dalla Turchia per andare in America e allontanarsi da Behram, ma quest'ultimo riuscirà a fermarla.

Sezai va a trovare Numan in ospedale

Numan verrà ricoverato in ospedale a causa di un infarto. Sezai, venuto a sapere cosa è accaduto al suo amico e collaboratore, correrà a fargli visita. Intanto, Zelis rimarrà ferma nella sua intenzione di chiudere ogni rapporto con Ozan, arrivando anche a bloccare il numero del ragazzo sul telefono. Il giovane Yenersoy non si darà per vinto e vorrà mettersi in contatto con Zelis, tentando di chiamarla con il telefono di Mesut. Ozan riuscirà a parlare con la sua ex, che gli dirà di non cercarla più. Ozan andrà quindi sotto casa di Zelis, chiedendole una seconda occasione, ma a nulla varranno i suoi tentativi, venendo respinto.

Yesim irrompe nell'ufficio di Tarik

Zelis tornerà a casa e si infurierà con Yesim per aver vissuto a sue spese senza contribuire a rendere meno ingombrante la sua presenza. Yesim si offenderà per le parole della cugina e andrà in hotel da Tarik. Guzide, intanto, progetterà la fuga di Oylum: darà il consenso a farla studiare in America e farla partorire lì, in modo da sfuggire a Behram.

Guzide chiederà quindi a Tarik di coprire le spese per il mantenimento della loro figlia all'estero. L'avvocato Yenersoy accetterà la proposta della moglie e darà a Guzide 100 mila dollari da destinare a Oylum. Alla scena assisterà anche Yesim, che irromperà furibonda nell'ufficio di Tarik rivendicando i suoi diritti.

Purtroppo, la fuga di Oylum non andrà a buon fine perché all'aeroporto arriverà Behram, che porterà via la ragazza con sé.

Guzide non vedrà più sua figlia, la chiamerà e scoprirà le intenzioni di Oylum, che la informerà di aver deciso di convolare a nozze con Behram.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tarik ha avuto un infarto

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Yesim ha sciolto un medicinale nel vino di Tarik per provocargli un infarto e ucciderlo. Accortasi che non avrebbe potuto godere subito della ricchezza di Tarik, Yesim ha chiamato tempestivamente i soccorsi. Mentre Tarik si è salvato, Ilknur ha nascosto le medicine a casa di Guzide. Zeynep, però, si è accorta di quanto fatto dalla zia di Yesim e ha consegnato il flacone a Umit, che l'ha lasciato nel bagno di Tarik.