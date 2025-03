Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento Oltan si troverà davanti al corpo esanime di Tolga, che solleverà tremante. La colpa sarà di Ipek che, da donna innamorata ma presa solamente in giro, mediterà tremenda vendetta.

Come spesso accade, a rimetterci sarà però un innocente. Tolga, entrato per puro caso nell'ufficio del padre, finirà per essere la vittima sacrificale di Ipek.

La scena sarà straziante e Sezai, entrato nella stanza, capirà che per sua figlia il destino è segnato.

Ipek umiliata per l'ennesima volta

Ipek è una donna che ha sofferto molto e che ha passato un'infanzia infelice.

Trova in Oltan un porto sicuro, un uomo da amare ma anche una figura paterna. Si innamora perdutamente di lui ma è un amore malato. Quando si renderà conto che lui l'ha solo presa in giro, perderà la ragione e l'unica cosa alla quale penserà sarà quella di vendicarsi

E così, quasi in modo meccanico, Ipek si intrufolerà nell'ufficio di Oltan vestita da donna delle pulizie. Lui le aprirà la porta e resterà senza parole. Cosa ci fa con un'arma in mano? A parlare per prima sarà Ipek, che gli griderà in pieno viso tutta la sua rabbia: ''Io ti ho amato veramente, come non ho mai fatto con nessun altro''.

Oltan sottovaluterà le sue reali intenzioni e si prenderà gioco di lei, provocandola e umiliandola anche davanti alla disperazione: ''Io non ti ho mai amata''.

Tradimento, finale: le ultime parole di Tolga a suo padre

Oltan ha uno sguardo di sfida, non crede che la donna che ha di fronte sia davvero disposta a tutto. Ipek continuerà a sfogarsi come non ha mai fatto prima. La sua rabbia è stata uno scudo che le ha permesso di sopravvivere a un'infanzia fatta di assenze e mancanze. Sua madre era assillante e il padre assente.

Ha dovuto lottare per guadagnarsi anche un briciolo di amore.

Poi, le sue dita cominciano a tremare. Inizia a capire che sta sbagliando, che sta facendo lo stesso gioco dei suoi carnefici. Purtroppo, in quell'esatto momento, entra Tolga, che si trova davanti a una scena drammatica. Un passo avanti e per lui sarà la fine.

Il colpo destinato a Oltan finisce nel petto di Tolga.

Non riesce nemmeno a gridare, tanto è il dolore bruciante. Con il suo sacrificio, ha salvato il padre: ''Tra di noi c'è stato solo amore''.

Sezai e lo sguardo d'amore disperato a Ipek

Tolga cade a terra, si accascia quasi dolcemente. Il grido di Oltan squarcia il silenzio: ''Non puoi farmi questo Tolga, figlio mio, resta qui con me''.

Non serve a nulla. Tolga sta perdendo conoscenza, la ferita è troppo profonda. Per lui non c'è nulla da fare, ha salvato il padre sacrificando la sua vita. E per Oltan non resta che sollevarlo con disperazione, per un ultimo abbraccio.

Sezai, avvertito di ciò che stava accadendo, arriva ed entra nella stanza. Ipek viene portata via, non si oppone neanche. Sa che per lei è finita. Volge lo sguardo verso il padre e lui la chiama 'dolcezza', consapevole che per lei il destino è segnato per sempre.