Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Tolga scoprirà la verità sul matrimonio tra Oylum e Behram. Lei non lo ha sposato per amore, ma solo per proteggere la vita di Tolga. Behram gliel'ha chiaramente detto: se non avesse accettato di diventare sua moglie, avrebbe ucciso il suo ex. Tolga verrà a conoscenza di tutto grazie a Suah, l’uomo incaricato da Behram per fargli del male.

Oylum pronta a fuggire, ma Behram la ricatta con una minaccia contro Tolga

Oylum sarà in aeroporto, pronta a partire con la madre per l'America. Non avrà nessuna intenzione di restare a Istanbul e di sposare Behram: preferirà andare dall'altra parte del mondo e ricominciare da zero con il suo bambino e iniziare un nuovo percorso universitario.

Farà di tutto per non far sapere della sua partenza, ma Behram lo scoprirà e la raggiungerà lì.

Le dirà che se non andrà via con lui e lo sposerà farà del male a Tolga. Oylum crederà che non sia capace di fare nulla del genere, la vuole solo intimorire, ma Behram le farà vedere, tramite una videochiamata, mentre un suo complice spara contro Tolga. Non lo prenderà, il proiettile finirà nel muro di casa, ma ciò basterà a Oylum per farle prendere una decisione importante: sposare Behram.

Oylum sposa Behram sotto ricatto, ma Tolga scopre la verità grazie a Suah

Il matrimonio tra Oylum e Behram arriverà all'insaputa di tutti, e non renderà per niente felice la ragazza, che dentro di sé saprà che non potrà fare altrimenti.

Nessuno verrà a sapere di questa minaccia fino a quando Oltan non troverà il proiettile conficcato nel muro della casa del figlio.

Inizierà a indagare e scoprirà ciò che ha fatto Behram, ma sceglierà di non dire nulla a Tolga, temendo ciò che potrebbe fare. Questo segreto sembrerà rimanere ben custodito fino a quando, un giorno, Tolga riceverà una telefonata da un certo Suah: ha qualcosa da dirgli su Behram.

Tolga scopre la verità sul matrimonio di Oylum e prepara la sua vendetta

I due si incontreranno in un parcheggio multipiano, lontano da sguardi indiscreti, e Suah mostrerà a Tolga il video in cui Behram ordina di sparargli. Ma, soprattutto, gli racconterà che Oylum ha sposato Behram solo per proteggerlo e che loro non sono mai stati innamorati.

Tolga sarà sconvolto da questa notizia e inizierà a piangere. Suah gli dirà che sa tutte queste cose perché è stato Behram a incaricarlo personalmente di farlo. Nella disperazione più totale, Tolga dirà: "Oylum si è sposata solo per proteggermi. Si è rovinata la vita solo per me". Sarà chiaro che Tolga avrà intenzione di vendicarsi e, dopo aver dato una busta piena di soldi a Suah, gli chiederà di inviargli quel video sul suo cellulare. Di certo ne farà buon uso.