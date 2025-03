Umit lotterà tra la vita e la morte in ospedale nelle prossime puntate di Tradimento mentre Guzide non saprà nulla di ciò che gli è accaduto.

Le anticipazioni rivelano che Umit andrà a vivere in hotel e verrà aggredito da un rapinatore che lo ridurrà in fin di vita per derubarlo. L'uomo si troverà in ospedale, ma Sezai lo scoprirà solo dopo qualche giorno. Guzide, dopo aver appreso che Umit sapeva tutto su Tarik e Yesim, non ha più avuto contatti con lui.

L'ennesima delusione per Guzide

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Umit finirà in ospedale in gravi condizioni.

Tutto avrà inizio quando Guzide lo caccerà di casa dopo aver scoperto che sapeva sin dall'inizio della relazione tra Yesim e Tarik. La giudice troverà nella stanza di Umit molti soldi e una pistola, e lui dovrà darle delle spiegazioni. L'uomo le racconterà che Tarik lo sta ricattando da tempo facendo leva sull'amore per sua figlia. Guzide verrà a sapere che suo marito ha chiesto a Umit di spiarla in cambio del numero di telefono della sua bambina e gli ha imposto di custodire la sua arma. La donna non crederà alle parole di suo fratello e lo obbligherà a telefonare a Tarik con il vivavoce per capire come sono andate davvero le cose. Umit chiamerà suo cognato e gli dirà che vuole rompere l'accordo, ma, a quel punto, Tarik lo metterà in difficoltà: "Dirò a Guzide che hai sempre saputo di me e Yesim".

La giudice sentirà tutto e non riuscirà a perdonare a Umit di averle tenuto nascosto il tradimento di suo marito. La donna metterà alla porta Umit, che non avendo nessun posto in cui andare, troverà una sistemazione nell'hotel di un quartiere malfamato. Una mattina, Umit sarà aggredito da un rapinatore in cerca di denaro, che lo colpirà con un pugnale e lo lascerà per strada.

Umit da solo senza la sua famiglia

Nelle prossime puntate di Tradimento, Umit avrà poche energie, ma proverà a telefonare prima a Guzide e poi a Tarik in cerca di aiuto. Nessuno dei due risponderà alla telefonata e per Umit tutto sembrerà perduto. Un passante si fermerà a soccorrerlo, ma quando vedrà l'uomo perdere i sensi, invece di chiamare l'ambulanza, gli ruberà l'anello, il telefono e il portafogli e scapperà via.

Umit sarà in fin di vita e sarà portato in ospedale solo in un secondo momento. In coma, rivivrà tutta la sofferenza per la fine del rapporto con Guzide, ma la donna non saprà delle sue condizioni. Qualche giorno dopo, Sezai inizierà a preoccuparsi per Umit e si recherà personalmente nell'hotel in cui alloggiava. Il portiere gli dirà che Umit è in ospedale in gravi condizioni.

Il legame di Umit e Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Umit e Guzide sono inseparabili. L'uomo vive con la sorella, Oylum e Ozan da quando si è separato da sua moglie. Soffre molto per la mancanza della sua bambina, perché l'ex moglie si trova in Svizzera e non gli permette di vederla. Quando Umit ha conosciuto la piccola Oyku, ha instaurato un legame speciale con lei, perché gli ricorda molto sua figlia. Il vuoto che prova a causa di sua figlia, però, è incolmabile e per questo Tarik ne ha approfittato. Yenersoy ha costretto Umit a tradire Guzide promettendogli che riavrà sua figlia.