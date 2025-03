Tarik sarà rapito da Tahir nella puntata di Tradimento di lunedì 17 marzo, ma si tratterà dell'ennesimo trucco di Elmas per costringerlo ad effettuare una transazione bancaria.

Le anticipazioni rivelano che Tahir intimerà a Tarik di sbloccare i terreni sequestrati o in alternativa pagare 5 milioni di euro. Yenersoy accetterà di pagare, ma chiederà un mese di tempo per recuperare il denaro. Elmas non sarà soddisfatta del risultato ottenuto e Tahir si scuserà con lei.

Il rapimento di Tarik e l'arresto di Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai sarà arrestato per un imbroglio messo in atto da Tarik. Yenersoy penserà di aver risolto parte dei suoi problemi, ma poco dopo l'arresto verrà sequestrato da alcuni uomini che lo stordiranno e lo porteranno via.

Al suo risveglio, Tarik si troverà di fronte a Tahir che gli intimerà di far togliere a Elmas l'ingiunzione sul suo terreno. "Ti ho avvertito molte volte", dirà l'uomo spazientito, "Pensavi che scherzassi?". Tarik sarà legato e avrà molto timore del suo sequestratore che lo metterà di fronte a una scelta: "Voglio riavere indietro la mia terra", dirà, "Opoure mi darai 5 milioni di dollari". Tahir dirà di non aver più pazienza e chiederà al suo collaboratore di cercare il libretto degli assegni nella borsa di Tarik. Yenersoy sarà stupito dalla grossa cifra richiesta da Tahir, perché il terreno non vale così tanto: "Non ho tutti questi soldi", dirà Yenersoy mentendo. Tahir non vorrà sentire ragioni: "Quella terrà vale molto e non mi interessa se tu abbia o meno quei soldi".

Tarik dovrà pagare 5 milioni di euro ma otterrà un mese di tempo

Nella puntata di Tradimento di lunedì 17 marzo, Tarik si troverà in forte difficoltà perché sarà rapito da Tahir, uno dei suoi clienti più importanti. Yenersoy assicurerà che pagherà tutto, ma avrà bisogno di un po' di tempo, almeno due o tre mesi. Tahir gli concederà soltanto un mese per recuperare la cifra richiesta e lo obbligherà a firmare l'assegno puntandogli contro la sua arma.

Dopo l'ultimo avvertimento, Tahir farà slegare Tarik che sarà libero di tornare a casa. Il sequestratore incontrerà Elmas che aveva architettato il rapimento con lui per spingere Yenersoy a pagare in modo da intercettare la transizione. L'avvocato non sarà per nulla soddisfatta dal lavoro di Tahir, perché un mese è troppo. "Ti avevo detto di insistere", dirà Elmas all'uomo che si scuserà sinceramente per non aver svolto al meglio il suo lavoro.

Tarik non sa che è sotto stretta osservazione

Nelle puntate precedenti, Elmas e Oltan hanno ricattato Yesim con un video, costringendola a piazzare uno spyware sul telefono di Tarik. In questo modo, l'avvocato può vedere ogni movimento di Yenersoy dal suo pc. Lo scopo principale di Elmas è scovare dove sono custoditi i milioni di Tarik e solo una transazione bancaria potrebbe rivelarlo. Yenesoy non immagina che Elmas lo stia spiando, perché crede di aver sabotato il suo piano mandando via Oylum dal suo ufficio quando la ragazza ha provato a rubargli il telefono.