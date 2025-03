Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Oylum soffrirà molto quando scoprirà che Güzide e Tarik non sono i suoi veri genitori. Inizialmente terrà questo segreto per sé, ma alla fine deciderà di svelare tutto a Tolga. Durante uno dei loro incontri segreti, Oylum gli dirà la verità sulle sue origini e sul fatto che quando è nata, in ospedale, c'è stato uno scambio di culle. Tolga sarà sconvolto, incapace di credere che Güzide non sia la madre biologica della sua Oylum.

Tolga ama sempre Oylum

Nella seconda stagione di Tradimento, si potranno vedere le conseguenze dei matrimoni senza amore tra Tolga e Selin, e Oylum e Behram.

Nella prima coppia, Tolga capirà di non aver fatto la scelta giusta a sposare Selin e lentamente, giorno dopo giorno, si allontanerà da lei.

In più ci sarà Serra, la sorella di Selin, che si accorgerà che il ragazzo vede di nascosto Oylum. Li fotograferà insieme in un bar, mostrando le immagini alla sorella, che cadrà nello sconforto totale. Perché Selin, dentro di sé, sa che il marito non ha mai smesso di amare Oylum.

Mualla rapisce il piccolo Can

Per quanto riguarda Oylum e Behram, la loro situazione sarà leggermente diversa. Behram verrà freddato con un colpo di pistola e verrà dichiarata la morte cerebrale. Una situazione che sconvolgerà Mualla, la madre di Behram, che, temendo che Oylum non le faccia vedere più il bambino, lo rapirà e lo porterà a casa sua, dove Behram vive attaccato alle macchine.

Mualla, però, non sa che il piccolo Can, in realtà, non è suo nipote: è nato dal frutto dell'amore tra Oylum e Tolga, ma lei non l'ha mai detto a nessuno, anche perché l'ha scoperto solo poco prima di partorire. A quanto pare, la prima ginecologa che la stava seguendo ha fatto un errore nei calcoli, per questo la ragazza è sempre stata convinta di aspettare un bambino da Behram.

Oylum e Tolga sono sempre più vicini

Con la morte cerebrale di Behram, Oylum e Tolga inizieranno a vedersi di nascosto. Saranno sempre più vicini soprattutto quando Can verrà rapito da Mualla. "Stai con me, ti prometto che riprenderemo Can, sono pronto a divorziare da Selin e a essere un padre per tuo figlio", dirà Tolga con tutto l'amore del mondo.

Oylum, però, avrà la testa piena di pensieri e gli farà una rivelazione che lo sconvolgerà: "Güzide non è mia madre, quando sono nata in ospedale c'è stato uno scambio di culle". "Stai scherzando? Ma cosa stai dicendo?", dirà Tolga e la ragazza, con malinconia, dirà: "Mia madre, mio padre, mio fratello e mio zio non sono la mia vera famiglia". "Non so veramente che cosa dire", dirà Tolga, provando a modo suo a consolare Oylum, che sarà ancora molto confusa sul da farsi.