Yesim si presenterà a casa di Guzide nelle prossime puntate di Tradimento e le due rivali si abbracceranno: "Avevi ragione", ammetterà la madre di Oyku,

Le anticipazioni rivelano che Tarik nasconderà Oyku e non la farà più vedere a Yesim che sarà disperata. La donna andrà alla villa di Guzide sorprendendo tutti e le chiederà sinceramente scusa per i suoi errori. Guzide non riuscirà a voltarle le spalle e accetterà di aiutarla parlando con Tarik; Yesim scoppierà a piangere tra le sue braccia.

La sofferenza di Yesim per la lontananza da Oyku

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che tra Guzide e Yesim nascerà un legame inaspettato.

Tutto avrà inizio quando Tarik si renderà conto di amare ancora Guzide e la supplicherà di tornare con lui. La donna non avrà nessuna intenzione di dimenticare tutto il male ricevuto da Yenersoy e rifiuterà di ricomporre la sua famiglia, ma i rapporti saranno più distesi. Tarik sarà sempre pronto ad aiutare Guzide e i suoi figli e proverà a dimostrare di essere cambiato, ma non riuscirà nel suo intento. Nel frattempo, Yesim sarà sempre più sola, perché dopo la dichiarazione d'amore a Guzide Tarik romperà per sempre ogni rapporto con lei. Yenersoy terrà con sé la piccola Oyku e si trasferirà in una villetta con la bambina, negando a Yesim di vedere sua figlia. Tra i due inizierà una guerra spietata che andrà a finire persino in televisione.

Yesim, infatti, sarà così disperata senza la sua bambina che farà di tutto per screditare il nome di Tarik Yenersoy. La donna andrà in un programma televisivo e racconterà di non poter più vedere sua figlia perché Tarik non glielo permette. Yesim non si limiterà solo a questo, ma spiegherà in diretta tv tutti gli inganni dell'uomo, a partire dal finto matrimonio.

Tarik sarà sconvolto quando vedrà comparire il suo nome e la sua foto in diretta nazionale ed interverrà nel programma, fornendo le foto e i video in cui Yesim compare con un cliente anziano. Yenersoy spiegherà di aver allontanato la donna dalla sua vita dopo aver scoperto il suo oscuro passato.

La visita inaspettata di Yesim a Guzide

Nelle puntate future di Tradimento, Yesim e Tarik romperanno definitivamente ogni rapporto, ma la donna non potrà sopportare di vivere senza la piccola Oyku. Yesim si presenterà a casa di Guzide in lacrime e sinceramente pentita per tutti gli errori commessi in passato. "Avevi ragione, Tarik mi ha rovinato la vita", dirà scoppiando a piangere tra le braccia di Guzide che sarà sorpresa da questa visita. "Ha nascosto Oyku e non me la fa vedere da mesi", dirà Yesim implorandola, "Ti prego aiutami, parla con lui, Tarik ti rispetta molto". Guzide non riuscirà a voltarsi dall'altra parte perché vedrà la disperazione negli occhi di Yesim e le prometterà che la aiuterà a rivedere la sua bambina.

Da quell'abbraccio, il rapporto tra le due nemiche storiche cambierà radicalmente e le due si aiuteranno a vicenda. Sarà Yesim, infatti, ad aiutare Guzide a ritrovare il figlio di Oylum quando sarà rapito.

Guzide non vuole avere nulla a che fare con Yesim

Nelle puntate in onda in Italia, tra Yesim e Guzide sembra non esserci alcuno spiraglio per un'amicizia. Yesim sta combattendo per ottenere tutta l'eredità di Tarik, mentre Guzide è appena stata vittima di un attentato da parte di Yenersoy. Le vite delle due donne sono completamente separate e Guzide non vuole avere nulla a che fare con la sua rivale. Ozan si è innamorato di Zelis, ma ignora che la ragazza è la cugina di Yesim. Quando Guzide lo saprà, si opporrà alle nozze: "Zelis è la cugina di Yesim", affermando a gran voce di non voler imparentarsi con quella famiglia.