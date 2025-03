Nelle prossime puntate della soap turca Tradimento, la protagonista Guzide farà una nuova scoperta sull’ex marito Tarik: il patrimonio milionario nascosto in realtà appartiene a un pericoloso criminale, di cui l’avvocato è soltanto un prestanome.

Guzide fa uscire Sezai dal carcere

Sezai è finito in prigione, proprio quando era intento a partire per il Canada per incontrare la figlia Ipek. Dopo parecchie settimane, Guzide verrà conoscenza dell’arresto dell’amico: scoprirà che l’uomo è stato accusato ingiustamente di essere un trafficante di droga.

Guzide capirà così finalmente il motivo per cui non aveva ricevuto alcuna telefonata da Sezai e gli farà visita in carcere, promettendogli di farlo scagionare al più presto possibile.

Ben presto, servendosi come sempre dell’aiuto della sua avvocatessa Elmas, la ex giudice infatti riuscirà a dimostrare che è stato Tarik a mettere nei guai Sezai, avendo ordinato a un uomo di mettere una firma falsa su dei documenti.

A quel punto, Guzide convincerà il giudice che Sezai non è affatto il capo di una pericolosa organizzazione criminale. Appena l’uomo tornerà in libertà in attesa di un processo definitivo, inoltre, Guzide gli consentirà di soggiornare in un piccolo appartamento.

Elmas scopre che Tarik non è affatto ricco, Guzide non vuole più i soldi dell’ex marito

Mentre Tarik si domanderà come abbia fatto la sua ex moglie a far rilasciare Sezai, emergerà la verità sulla sua enorme fortuna economica. In particolare, l’avvocatessa Elmas apprenderà che in realtà l’avvocato non possiede alcun ricco patrimonio: il proprietario di venti milioni di euro si rivelerà essere infatti un pericoloso criminale.

Tuttavia Guzide non avrà più alcun interesse a impossessarsi dell’eredità dell’ex marito, a differenza della rivale in amore Yesim. Inoltre, la ex giudice comunicherà a Elmas di voler procedere con il divorzio, a condizione che avvenga una giusta divisione dei beni immobili.

Un riepilogo: Guzide ha avviato delle ricerche sull’origine dei soldi di Tarik per incastrarlo

Guzide aveva assunto Elmas come avvocato per occuparsi della causa di divorzio dopo aver scoperto grazie a Sezai che l’ex marito Tarik possiede ben venti milioni di dollari. A quel punto, la donna aveva costretto il padre dei suoi figli a firmare l'atto di divorzio, chiedendogli una grossa somma di denaro. Dopo il netto rifiuto di Tarik ad accettare le sue condizioni, Guzide aveva cambiato strategia: aveva chiesto a Elmas di scoprire l'origine di tutto il denaro dell’uomo, con l'obiettivo di incastrarlo nei suoi affari illegali e farlo arrestare.