Sono terminate da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne: il 31 marzo il cast si è ritrovato in studio per partecipare ad una registrazione che sarà trasmessa in televisione a breve. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gianni Sperti ha critico Giuseppe perché non crede al suo interesse per la dama con cui sta uscendo, poi ha suggerito a Sabrina Zago e a Guido di conoscersi fuori. Il cavaliere ha risposto "no".

Il nuovo flirt di Giuseppe fa discutere

Lunedì 31 marzo si è svolta la seconda registrazione consecutiva di U&D (l'altra c'è stata domenica 30, ndr).

In rete stanno già circolando gli spoiler di quello che è successo in studio, a partire dalle pungenti critiche che Gianni Sperti ha rivolto a Giuseppe: secondo l'opinionista, infatti, il cavaliere non sarebbe realmente interessato alla dama siciliana che sta frequentando in questo periodo.

Tra Sabrina e Guido procede tutto a gonfie vele, ma lui si è rifiutato di lasciare il programma con lei quando Gianni l'ha proposto.

Tra Gloria e Sebastiano, invece, c'è stato un confronto che si è concluso con la decisione di interrompere la conoscenza.

Gli scontri tra Tina e alcune dame

Nell'ultimo periodo Tina sembra aver preso di mira una nuova dama del parterre, una vecchia conoscenza di Giuseppe.

Nelle puntate di U&D che sono state registrate, ma che ancora devono andare in onda, l'opinionista ha criticato duramente Isabella per come si comporterebbe con le altre signore del parterre.

La discussione tra le due è andata avanti e la protagonista del trono Over ha inseguito Cipollari dietro le quinte per cercare di difendersi dalle accuse che le aveva appena lanciato davanti a tutti.

La vamp continua a contestare anche Gemma perché decide di frequentare signori per i quali non prova nessuna attrazione fisica; gli scontri tra le due, infatti, avvengono quasi tutte le settimane e sempre per gli stessi motivi.

L'avvicinamento di Gianmarco a Nadia

Nel corso delle riprese di U&D del 31 marzo si è parlato anche del trono di Gianmarco , in particolare di quello che è successo dopo la registrazione di domenica scorsa.

Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni in queste ore, il tronista si è rifiutato di incontrare sia Francesca che Cristina dopo l'ultima puntata (entrambe le giovani hanno pianto quando hanno saputo del "no" del 28enne).

Le due corteggiatrici avevano chiesto alla redazione di potersi confrontare con Steri, ma lui ha preferito raggiungere Nadia in camerino.

Tra i due c'è stato un bacio (il secondo dopo quello in esterna di qualche giorno fa) e Gianmarco ha ammesso che non è riuscito a trattenersi perché è molto attratto dalla ragazza.

Cristina ha commentato questo nuovo scambio di effusioni dicendo che secondo lei non c'è sentimento, anzi sarebbe solo una questione di ormoni.

Gianmarco ha avuto dubbi su Francesca

La volta scorsa Gianmarco aveva messo in dubbio Francesca per via di alcune sponsorizzazioni che ha fatto sui social, e il 31 marzo lei ha replicato sostenendo che anche lui avrebbe fatto lo stesso quando era un corteggiatore.