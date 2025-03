Iolanda farà una ramanzina a Otello nelle puntate di Un posto al sole in onda giovedì 20 e venerdì 21 marzo, perché l'uomo trasmetterà ansia a tutti in ospedale.

Le anticipazioni rivelano che le condizioni di Michele saranno ancora incerte e il giornalista rischierà di perdere l'uso di una gamba. Nel frattempo, Rosa riuscirà ad andare a cena con Pino, mentre Valeria continuerà a essere gelosa di Niko.

Michele ancora in condizioni incerte

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che le condizioni di Michele resteranno incerte dopo il suo risveglio.

Nella puntata andata in onda giovedì 13 marzo, il medico ha rilevato una insensibilità nella gamba del giornalista. Nei prossimi giorni, la situazione non migliorerà e questo causerà una forte preoccupazione in tutti i familiari di Michele. Arrivato a Napoli da Indica, Otello proverà a stare accanto a Rossella e Silvia, ma rischierà di peggiorare la situazione. Sarà in preda all'ansia e trasmetterà agitazione a chi gli starà vicino. Il comportamento di Otello diventerà insopportabile, tanto che qualcuno di inaspettato glielo farà notare. A fare una ramanzina a Otello sarà Iolanda, una delle infermiere del San Filippo, ma questo non servirà a far calmare l'ex vigile e a farne le spese saranno Renato e il piccolo Jimmy.

Nel frattempo, a casa Gagliotti succederà un evento drammatico che rimetterà in discussione il rapporto tra i fratelli. Le trame non raccontano cosa succederà, ma non si esclude che Ciro possa avere un grave malore dopo l'ennesima discussione con Gennaro sulla gestione delle imprese.

Valeria gelosa di Niko

Nelle puntate di Un posto al sole di giovedì 20 e venerdì 21 marzo, sarà protagonista anche Rosa.

La donna sarà molto impegnata tra la scuola serale e suo figlio Manuel, ma si renderà conto di non poter andare avanti così. Rosa sentirà il bisogno di vivere dei momenti spensierati e per questo riuscirà a ritagliare del tempo da passare con Pino. I due usciranno a cena, ma il postino avrà l'impressione che Rosa voglia dirgli qualcosa di importante.

Nel frattempo, Niko farà un gesto inaspettato nei confronti di Manuela. L'iniziativa del giovane avvocato, però, scatenerà la gelosia di Valeria.

Una nuova pagina per Otello e Iolanda?

Otello è tornato a Napoli dopo aver saputo che Michele era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'ex vigile vuole molto bene a Saviani e lo considera quasi come un figlio. Il carattere ansioso dell'uomo, però, spesso diventa un limite e questa volta Iolanda glielo farà notare. L'infermiera del San Filippo potrebbe diventare una persona importante per Otello? Non si esclude che l'uomo riesca a voltare pagina dopo la morte di Teresina. In questo caso, il personaggio rientrerebbe nel cast con una nuova storia che lo vedrebbe protagonista con Iolanda. Per adesso, questa è solo un'ipotesi, ma entrambi i personaggi sono soli e potrebbero trovare dei punti in comune per scrivere un nuovo capitolo.