In questi giorni sta andando in onda la registrazione di Uomini e donne in cui Francesca Polizzi ha lasciato lo studio due volte, la prima perché Gianmarco Steri non l'ha portata in esterna dopo un bacio e la seconda per i complimenti che il tronista ha fatto a Cristina Ferrara. Tra gli spettatori c'è chi sta iniziando a dubitare della corteggiatrice e tra questi c'è anche Alessandro Rosica. Su Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha scritto che il barbiere non dovrebbe fidarsi della tiktoker.

Le prime perplessità su Francesca

Il 13 marzo è andata in onda la sfuriata di Francesca nei confronti di Gianmarco: la ragazza è rimasta delusa dal fatto che il tronista non l'ha portata in esterna dopo che si sono baciati, per questo l'ha rimproverato e poi è uscita dallo studio in preda alla rabbia.

Pochi minuti dopo Polizzi è rientrata su suggerimento di Steri, ma le anticipazioni del web svelano che raggiungerà di nuovo il backstage dopo aver sentito il 28enne dire che Cristina è quella che gli piace di più fisicamente (questo momento dovrebbe essere trasmesso in tv venerdì 14/03).

Tra i fan che hanno commentato le ultime puntate, c'è chi ha considerato esagerato il comportamento della corteggiatrice di Uomini e donne: sui social, infatti, alcuni utenti hanno cominciato a mettere in dubbio la tiktoker proprio dopo aver visto la scenata che ha fatto davanti alle telecamere a meno di un mese dall'inizio della conoscenza con Gianmarco.

Le parole dell'esperto di gossip

Anche Alessandro Rosica ha detto la sua sulla puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 13 marzo.

In un paio di storie che ha caricato sul suo account Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha bocciato la corteggiatrice e poi ha svelato come si potrebbe concludere il trono di Steri.

"Ma Francesca ha capito il contesto in cui si trova? Conoscendo Gianmarco, non è interessato più di tanto. Sta solo prendendo tempo e ci sta, il trono è appena iniziato", ha scritto l'uomo sui social.

Poco dopo Rosica ha rincarato la dose contro la corteggiatrice di origini siciliane postando quest'altro messaggio: "Lei è super fake, perciò Gianmarco non la sceglierà".

Il successo sui social network

Il pubblico di Uomini e donne sembra essere diviso su Francesca: da un lato c'è chi apprezza la schiettezza della corteggiatrice, dall'altro chi la trova esagerata e con un atteggiamento costruito.

I dubbi che alcuni fan stanno cominciando ad avere sulla pretendente di Gianmarco sono legati anche al suo successo sui social: la giovane ha un seguito molto importante su TikTok (più di 200mila follower) e per questo si pensa che starebbe partecipando al dating-show solo per accrescere la sua popolarità in rete.

Tra chi ha apprezzato Steri da quando corteggiava Martina, c'è chi è convinto che Francesca non sarebbe la persona giusta per lui perché fuori dallo studio non avrebbero quasi nulla in comune.