Il 13 marzo è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Francesca Polizzi ha chiesto spiegazioni a Gianmarco Steri sul motivo per cui non l'abbia portata in esterna dopo che si sono baciati. La corteggiatrice ha reagito male alle risposte del tronista, tanto che è uscita dallo studio arrabbiata. Il suo comportamento non ha convinto i fan, che hanno commentato il programma su X: in molti hanno scritto che sarebbe stata esagerata e artefatta.

La discussione davanti alle telecamere

Gianmarco è rimasto sorpreso dalla veemenza con la quale Francesca si è lamentata di essere rimasta a casa una settimana.

La ragazza ha protestato perché si aspettava di essere portata in esterna dopo il bacio che lei e il tronista si sono dati davanti al Colosseo.

"Non stiamo facendo un percorso a due, devo conoscere anche altre persone. Sei quella a cui ho dimostrato di più", ha detto Gianmarco nel corso della puntata di Uomini e donne del 13 marzo.

Di fronte all'insistenza della giovane sul fatto che non si sentirebbe considerata, Gianmarco ha detto: "Ma tu hai chiesto di me questa settimana? No? Io l'ho fatto tutti i giorni, questa è la differenza".

Francesca si è alzata, ha raggiunto Gianmarco al centro e gli ha lasciato il cartellino con il suo nome.: "Questa è l'unica cosa che vedrai di me oggi".

Il tronista ha definito "esagerata" la reazione della sua pretendente, ma l'ha seguita dietro le quinte e l'ha convinta a rientrare.

Il parere del pubblico a casa

La maggior parte dei fan di Uomini e donne si è accodata al pensiero che ha espresso Gianmarco sull'uscita dallo studio di Francesca, ovvero che sarebbe stata esagerata a fronte della loro breve conoscenza.

"La scenetta di dargli il cartellino e uscire l'ha palesemente preparata da casa", "Con questa scena si è dimostrata poco spontanea e molto costruita", "Qui è stata finta", "Se continua così, rovinerà il percorso", "Lei è pronta per The lady di Lory Del Santo", "Lei è ridicola e lui ci casca pure", "Sceneggiata inutile", "Perché fanno questi show se non sono fidanzati?", "Per me ha perso punti, questa sceneggiata era preparata", "Esagerata", "Tutto too much, si può far vedere che si è rimasti male senza fare così", si legge su X.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Il 14 marzo sarà trasmessa in tv la seconda uscita dallo studio di Francesca. Le anticipazioni svelano che la corteggiatrice raggiungerà un'altra volta il backstage dopo aver sentito Gianmarco dire che la persona che gli piace di più fisicamente è Cristina.

Stavolta, però, il tronista non seguirà la ragazza e sceglierà di non portarla in esterna a causa di questi comportamenti a suo dire esagerati.