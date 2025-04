Jana rivelerà a Manuel tutta la verità sulle sue origini nella puntata de La Promessa di lunedì 5 maggio. "Il mio nome è Mariana", esordirà, sorprendendo il futuro marito.

Le anticipazioni rivelano che Jana ammetterà di non trovarsi a palazzo per caso e racconterà a Manuel di essere la figlia di Dolores. La ragazza si aprirà con il fidanzato e gli racconterà del momento della perdita di sua madre, rivelando che chi l'ha uccisa aveva un anello con lo stemma della famiglia De Lujan.

Il momento della verità: Jana senza maschere con Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana mostrerà a Maria il suo abito da sposa, felice che presto diventerà la moglie di Manuel.

La cameriera sarà contenta per la sua amica, ma le consiglierà di essere sincera con il fidanzato e raccontargli tutto di lei prima delle nozze. Jana rifletterà molto sulle parole di Maria e si renderà conto di non potersi sposare nella menzogna, quindi troverà il coraggio di aprirsi con il marchesino. Per la ragazza non sarà affatto facile iniziare, ma alla fine inizierà a rivelare tutta la verità a Manuel: "Io non mi chiamo Jana, il mio nome è Mariana". Il marchesino sarà sorpreso da questa dichiarazione, ma la ragazza continuerà a raccontare: "Non sono venuta a La Promessa per caso. Ricordi Dolores?". Manuel risponderà che la ex cameriera del palazzo è morta annegata insieme ai suoi figli e Jana lo interromperà: "Non è la verità, lei non è scomparsa per un incidente e i suoi figli sono sopravvissuti".

Manuel non riuscirà a spiegarsi come faccia Jana a conoscere quelle informazioni e la ragazza gli toglierà ogni dubbio: "Dolores era mia madre".

Alonso interromperà il racconto di Jana

Nella puntata de La Promessa di lunedì 5 maggio, ci sarà la resa dei conti tra Jana e Manuel. La ragazza racconterà la sua storia al suo futuro marito che resterà senza parole nell'apprendere che Jana è la figlia di Dolores. La cameriera sarà un fiume in piena e ricorderà tutti i momenti dolorosi della sua infanzia, spiegando che si trovava con sua madre e suo fratello quando alcuni uomini incappucciati a cavallo hanno cambiato per sempre il loro destino. "Correvamo con tutta la nostra forza, ma loro erano troppo veloci", racconterà in lacrime, "Mia madre mi affidò mio fratello e mi implorò di correre".

Il marchesino verrà a sapere che Dolores è stata uccisa, mentre Jana ha lasciato il suo fratellino sul ciglio di un burrone e si è lanciata nel fiume. "Non pensavo che fosse in grado di eliminare un neonato", dirà Jana. Manuel sarà molto addolorato, ma la sua fidanzata lo sorprenderà ancora: "Chi ha eliminato mia madre appartiene a questo palazzo". Il marchesino capirà che Jana si è fatta assumere per scoprire chi ha distrutto la sua famiglia. L'uomo incappucciato indossava l'anello con lo stemma dei De Lujan che ha visto al dito del Barone De Linaja. Jana non riuscirà a terminare il suo racconto, perché Alonso entrerà nella stanza in cerca di suo figlio.

Jana e Manuel a un passo dal sogno

Nelle puntate precedenti, Romulo ha rivelato a Manuel che ha visto il bacio con Jana.

Il maggiordomo ha spiegato che il suo dovere è informare Alonso di questa relazione, ma Manuel è riuscito a ottenere un po' di tempo per essere lui a parlare con suo padre. Manuel ha riferito a Jana quanto accaduto, dicendole che vuole rendere pubblica la loro relazione. Jana, però, ha chiesto al marchesino di sposarsi di nascosto per poi mettere la famiglia De Lujan di fronte al fatto compiuto.