Vera lascerà Lope perché lui rivelerà a Candela e Simona le vere origini della sua fidanzata nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che quando Vera capirà che la servitù sa che è una duchessina, andrà su tutte le furie con Lope. Quest'ultimo ammetterà il suo errore, ma si giustificherà spiegando che non ha agito con cattiveria. Vera non vorrà saperne: "Non mi fido più di te". La ragazza lascerà Lope e gli annuncerà anche che andrà via dal palazzo.

Il grave errore di Lope e la reazione di Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera racconterà la sua storia a Lope e ammetterà di essere la figlia della duchessa.

Dopo un breve periodo per metabolizzare la notizia, Lope tornerà da Vera e la coppia sarà più complice che mai. Nessuno sembrerà poter separare i due innamorati, ma presto qualcosa farà perdere in Vera la fiducia che nutre nei confronti di Lope. Tutto avrà inizio con una conversazione in cucina. Candela inizierà a fare delle battute sulla nobiltà e lascerà intendere di conoscere il segreto di Vera. "Tu sai com'è la vita da nobile", dirà la cuoca alla ragazza che resterà senza parole. Simona proverà a rimediare accampando spiegazioni, ma a Vera sarà chiaro che tutti ormai sapranno le sue vere origini. In preda alla rabbia, Vera prenderà da parte Lope: "Hai detto a Simona e Candela chi sono" accuserà.

Il cuoco spiegherà che non lo ha fatto di proposito ma gli è scappato. "Parlerò con loro e mi farò giurare che custodiranno il segreto" dirà Lope, ma Vera sarà molto arrabbiata: "Non mi fido più di te".

La rabbia di Vera e il tentativo di Lope

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera sarà molto distante da Lope perché non riuscirà più a fidarsi di lui.

La ragazza non potrà perdonare il fatto che il suo segreto sia arrivato a tutta la servitù, perché Lope sapeva quanto fosse importante per lei. Il cuoco, però, non si rassegnerà e proverà a chiarirsi con Vera. "La soluzione non è stare lontani per sempre", dirà Lope alla ragazza che non potrà trattenere la sua rabbia. "Smettila di parlare di quello che è successo come se fossi una bambina capricciosa" rimprovererà Vera, "Quello che hai fatto è molto grave".

Lope riconoscerà il suo errore, ma ribadirà che non l'ha fatto di proposito. "Non volevo tradirti amore mio". Vera spiegherà che la sua fiducia ormai è persa: "Voglio andare via dal palazzo". concluderà, spegnendo le speranze di Lope.

L'incontro di Vera e sua madre, la duchessa di Carril

Nelle puntate in onda in Italia, Vera ha contattato sua madre a La Promessa. La duchessa di Carril è arrivata al palazzo per un invito che Santos le ha mandato di nascosto. Vera ha servito i dolci alle signore e si è ritrovata faccia a faccia con sua madre che ha evitato una scenata davanti a tutti. La duchessa si è alzata da tavola fingendosi di essersi macchiata per restare da sola con sua figlia. Dopo averla schiaffeggiata, la donna ha chiesto a Vera di tornare a casa.

La ragazza, tuttavia, le ha spiegato che non vuole tornare alla sua vecchia vita e soprattutto non vuole rischiare che suo padre le faccia del male. La duchessa ha capito le ragioni di sua figlia e, almeno per il momento, ha deciso di rispettare la sua scelta.