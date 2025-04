Il quarto episodio della quinta stagione di Mare Fuori, intitolato "Non è colpa tua", andrà in onda mercoledì 2 aprile su Rai 2, nella seconda parte della seconda puntata ed è già disponibile su RaiPlay.

Carmela, furiosa dopo aver scoperto che Milos (Antonio d'Aquino) è l’assassino di suo marito Edoardo, lo affronta e lo minaccia, promettendo che non resterà impunito per ciò che ha fatto. Nel frattempo, il Comandante Massimo si avvicina sempre di più ad Assunta Esposito, ignaro inizialmente della sua identità. Tuttavia, dopo alcune circostanze che suscitano dei dubbi, Massimo comincia a sospettare che la donna possa essere la madre di Rosa Ricci.

Massimo e la madre di Rosa sempre più vicini

Nel quarto episodio, si svela il motivo per cui il fratello minore di Tommaso Aponte ha perso la vita, rivelazione che aggiunge nuove sfumature al suo personaggio. Intanto, il Comandante Massimo, che ancora non sa che la misteriosa Assunta Esposito è in realtà Maria Caputo, la madre di Rosa Ricci, continua ad avvicinarsi a lei, sviluppando un legame sempre più stretto. La situazione si evolve quando Massimo decide di andare a trovarla nella sua casa sulla spiaggia, portando la loro relazione su un terreno più personale.

Nel frattempo, la direttrice Sofia comunica a Beppe che dovrà partire per Parigi per alcuni giorni e che, quindi, non potrà essere presente all'IPM.

Beppe, però, non capisce cosa possa esserci a Parigi di tanto importante da attirare l'attenzione di Sofia, e si sente sempre più inquieto e preoccupato per la situazione.

Tommaso viene aggredito da Cucciolo e Simone

Tommaso viene aggredito da Cucciolo e Simone, su ordine di Rosa. Quando Beppe gli chiede chi sia stato, il giovane preferisce non rivelare nulla.

Intanto, il Comandante Massimo comunica a Micciarella che la squadra di suo figlio Pietro ha bisogno di un ragazzo con le sue stesse caratteristiche fisiche per giocare a calcio, ma ad una condizione: dovrà tornare a studiare. Micciarella è entusiasta di questa opportunità e accetta con gioia. Tuttavia, Cucciolo, che ascolta la conversazione da lontano, non condivide la felicità del fratello.

Lui preferirebbe che Micciarella restasse con lui a lavorare per Rosa Ricci e non capisce il desiderio del fratello di cambiare vita e intraprendere una carriera nel calcio. In seguito, Cucciolo confessa a Micciarella i suoi pensieri e gli rivela che Rosa gli ha promesso una grande casa, cercando di convincerlo a restare al suo fianco.

Teresa torna a casa di Carmela

Carmela inizia a prendere il controllo delle "piazze" al posto di suo marito Edoardo, mentre Donna Wanda resta ancora in carcere. Nel frattempo, Teresa, incinta di Edoardo, è sconvolta dal fatto che il ragazzo non le abbia più dato sue notizie, decidendo di tornare a casa di Carmela per cercarlo. Carmela, però, le fa credere che Edoardo non voglia più avere nulla a che fare con lei né con la futura bambina, spingendola ad andarsene.

All'IPM, invece, Cardiotrap tenta di baciare Alina, ma la ragazza lo respinge fermamente, lasciando il giovane visibilmente imbarazzato. In seguito, gli spiega che ci tiene troppo alla loro amicizia e che non vuole andare oltre.

Carmela minaccia Milos

Carmela va a trovare Rosa all'IPM e, prima di andarsene, incontra Milos. Durante il loro incontro, gli fa capire di sapere che è stato lui ad avere un ruolo nella morte di Edoardo, avvertendolo delle possibili conseguenze.

Milos si rende conto che Cucciolo, l'amore della sua vita, lo ha tradito, mettendo a rischio la sua vita. Infatti, Cucciolo ha rivelato a Rosa Ricci che è stato Milos a uccidere Edoardo Conte, e di conseguenza anche Carmela, la moglie di Edoardo, è venuta a sapere della verità.

Questa rivelazione ha condannato Milos a morte certa.

Diego si sente male

Diego, ormai dipendente dalla droga, si sente male e viene soccorso da Lino, che si sente in colpa per aver ignorato la presenza di sostanze stupefacenti nell'IPM, accettando dei soldi in cambio di non intervenire. Nel frattempo, Milos, arrabbiato per aver scoperto che Cucciolo lo ha tradito, si reca da lui per affrontarlo. Durante il confronto, Milos gli comunica di sapere che è stato lui a rivelare a Rosa la verità su Edoardo. Cucciolo, però, reagisce con rabbia, respingendo Milos e lasciandolo solo e sconvolto.

Milos in Mare Fuori: La carriera e i sogni di Antonio D'Aquino

Antonio D’Aquino, attore originario di Castellammare di Stabia, ha studiato presso la scuola di Cinema laRibalta.

Prima di intraprendere la carriera di attore, ha svolto diversi lavori per sostenere la sua famiglia, come cameriere, piastrellista, barista, falegname e fabbro. Nel 2022 entra nel cast di Mare Fuori 2, dove interpreta Milos. Nonostante avesse interrotto gli studi, dopo il successo della serie ha ripreso e conseguito il diploma. D’Aquino, inoltre, ha due sorelle maggiori e il suo sogno è quello di comprare un giorno una grande casa per tutta la sua famiglia.