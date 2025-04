Nella soap opera Tradimento, dopo aver dato alla luce il piccolo Can, Oylum si ritroverà a vivere l’incubo peggiore per una madre: la misteriosa scomparsa del suo bambino. Secondo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 nella settimana fino al 27 aprile, infatti, Yesim porterà via Can a sua madre, mentre Behram si ritroverà in coma.

Tradimento: Oylum rischia la vita e Behram finisce in coma

Il racconto ripartirà dagli ultimi attimi della prima stagione, Durante il tragitto verso l’università, Oylum avrà un grave incidente stradale e verrà ricoverata in condizioni disperate.

Al punto che Behram dovrà scegliere se salvare lei o il bambino che porta in grembo.

In ospedale, Behram ordinerà ai medici di salvare la vita della moglie, anche a costo di sacrificare il bambino. Un peso che lo schiaccerà, spingendolo ad allontanarsi per respirare un attimo. Proprio in quel momento, un colpo di pistola lo colpirà al petto, lasciandolo in fin di vita davanti agli occhi terrorizzati di Mualla e di Güzide.

Tradimento anticipazioni: Can viene rapito poco dopo la nascita

Nonostante tutto, i medici riusciranno in un doppio miracolo: Oylum e il piccolo Can sopravvivranno. La gioia, però, durerà pochissimo, sarà Behram ora ad essere in condizioni critiche ed un altro dramma sarà dietro l'angolo

Poco dopo la nascita, il neonato sparirà misteriosamente dall’ospedale.

Le prime immagini mostreranno una scena inquietante: Yeşim, accompagnata da un’infermiera, porterà Can in una casa isolata dotata di incubatrice. Ma non sarà lei la mente dietro il rapimento. A organizzare tutto sarà Mualla, convinta che, in caso di morte di Behram, Oylum le negherebbe ogni contatto con il nipote.

Yeşim riporterà Can, ma le tensioni esploderanno

La verità verrà presto a galla grazie a Kahraman, nipote di Mualla, che scoprirà l’accaduto e costringerà la zia a restituire il piccolo. Per proteggerla, organizzerà una finta richiesta di riscatto. Ma qualcosa non andrà come previsto. Prima dell’arrivo della polizia, Yeşim, messa sotto pressione da İlknur che la spingerà a ragionare, interverrà di nascosto e riporterà Can tra le braccia di Oylum.

Un gesto che non passerà inosservato: Yeşim accuserà Mualla di tutto, scatenando la furia di Güzide. Quest’ultima, furibonda, affronterà la consuocera e le prometterà che non potrà più vedere suo nipote. Una minaccia che rischierà di ritorcersi contro Yeşim, soprattutto quando Mualla scoprirà il suo vero coinvolgimento.

Il punto sulla programmazione della settimana dopo Pasqua

Le puntate in onda nella settimana fino a domenica 27 aprile saranno fra le prime della seconda stagione di Tradimento, la quale prenderà infatti il via su Canale 5 da sabato 19 aprile.

In tale settimana peraltro la dizi non sarà trasmessa lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, né nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione.

È invece regolarmente prevista la messa in onda dell'episodio in onda il 25 aprile in prima serata.