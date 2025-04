Per Güzide sarà finalmente tempo di chiudere un capitolo doloroso. Nelle future puntate di Tradimento, la giudice riuscirà a portare a termine il tanto atteso divorzio da Tarık, ma questo non significherà affatto che le tensioni tra loro si spegneranno. Anzi, il conflitto prenderà una piega ancora più personale, con nuovi colpi di scena pronti a travolgere la famiglia Yenersoy.

Il divorzio da Tarık sarà definitivo, ma non la fine delle ostilità

Tarık ci proverà in tutti i modi a riconquistare la sua ex moglie. Le farà promesse, avanzerà richieste di riappacificazione e tirerà in ballo i figli, ma nulla cambierà la decisione di Güzide.

Per lei non ci sarà spazio per il perdono, né per il tradimento con Yeşim né per il modo in cui Tarık ha gestito il rapporto con Ozan e Oylum. Stavolta sarà irremovibile.

E mentre si avvicinerà sempre di più a Sezai, l’uomo che l’ha sempre amata in silenzio, Güzide deciderà di fissare una nuova data per l’udienza definitiva. Stavolta però prenderà le dovute precauzioni: metterà Tarık in guardia da eventuali sceneggiate, intimandogli di non tentare l’ennesimo rinvio. I suoi avvertimenti avranno un peso preciso, considerando i tentativi passati di Tarık di sabotare tutto con scuse poco credibili​

Tarık si arrende, ma la sua gelosia esplode dopo la sentenza

Quando capirà di aver perso davvero, Tarık non opporrà più resistenza e si presenterà puntuale in tribunale.

Davanti al giudice, il matrimonio con Güzide verrà dichiarato ufficialmente finito. Entrambi, almeno sulla carta, saranno finalmente liberi di iniziare un nuovo percorso. Ma Tarık, anche stavolta, dimostrerà che dimenticare non gli riesce proprio.

La stessa sera della sentenza, si presenterà ubriaco a casa dell’ex moglie. E lì avrà una brutta sorpresa: scoprirà che Yeşim — la donna con cui l’ha tradita — è ospite proprio da Güzide insieme a İlknur.

La rabbia esploderà. L’accusa sarà pesante: ospitare la propria rivale è qualcosa di imperdonabile. Ma la risposta di Güzide sarà ancora più dura, e stavolta Tarık dovrà fare i conti con la sua furia.

Güzide e Yeşim, una nuova alleanza contro un nemico comune

Delusa ma non piegata, Güzide inizierà a guardare Yeşim con occhi diversi.

Quando quest’ultima si sfogherà in lacrime perché da mesi non può vedere sua figlia Öykü, sarà proprio Güzide a tenderle la mano. Nonostante i trascorsi, deciderà di fidarsi di lei.

In un gesto che sorprenderà tutti, Güzide si offrirà di aiutare Yeşim ad avviare un’ordinanza per riottenere il diritto di vedere la bambina. Sarà un patto inatteso: una nuova alleanza tra due donne che, per motivi diversi, hanno sofferto per colpa dello stesso uomo. Ma sarà solo l’inizio di una nuova battaglia legale che promette scintille.