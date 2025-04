Gli spoiler degli episodi turchi di Tradimento, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Tarik farà una scoperta sconvolgente quando deciderà di donare il sangue per salvare Oylum da un'emorragia sopraggiunta dopo il parto cesareo. Scoprirà che il suo gruppo sanguigno non è compatibile con quello della figlia. Sia lui che Guzide si sottoporranno a un test del Dna e scopriranno che la ragazza non è la loro figlia.

Oylum necessita di una trasfusione

Dopo un incidente stradale, Oylum sarà sottoposta a un intervento chirurgico. La ragazza partorirà in anticipo un maschio, al quale verrà dato il nome di Can.

Oylum faticherà a riprendersi e i medici la sottoporranno a una trasfusione, a causa di un'emorragia sopraggiunta. Il dottore chiederà ai parenti se sono disposti a donare il sangue alla paziente. Tarik e Umit si dichiareranno pronti ad aiutare Oylum. Mentre lo zio risulterà idoneo per la donazione, Tarik non lo sarà. Il medico comunicherà all'avvocato che potrebbe non essere il padre di Oylum. L'uomo perderà il lume della ragione e accuserà Guzide di averlo tradito anni prima.

Guzide e Tarik scoprono che Oylum non è la loro figlia

La giudice sa di non essere stata infedele e accetterà di procedere con un nuovo test del Dna, estendendolo anche a Ozan, il suo primogenito. Guzide e Tarik saranno messi di fronte a un'amara verità all'arrivo del risultato dell'esame: Ozan è il loro figlio, ma non si può dire la stessa cosa di Oylum.

Guzide sospetterà che ci sia stato uno scambio in culla il giorno della sua nascita. La donna deciderà di nascondere la questione a Oylum per non darle altro dispiacere per via delle sue delicate condizioni di salute e del rapimento del piccolo Can.

Ozan ha scoperto che Zelis è scomparsa

Negli episodi della serie tv turca in onda su Canale 5, Sezai ha cercato di far riappacificare Umit e Guzide, ma lei gli ha fatto sapere di non volerlo.

L'uomo ha poi scoperto che Umit è stato ricoverato in ospedale a seguito di un'aggressione. Preoccupata, Guzide si è precipitata in clinica per assistere Umit, che si è svegliato il giorno dopo dallo stato di coma.

Ozan ha scoperto che Zelis non si trovava in casa. Preoccupato, si è diretto da Oltan, temendo che avesse fatto del male alla moglie.

Guzide, invece, ha avuto un confronto con Behram sullo strano comportamento di Mualla. Il ragazzo ha detto alla suocera che Tarik ha chiesto a sua madre di cercare di farli riappacificare.