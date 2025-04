Il figlio di Oylum sarà rapito nella puntata di Tradimento di martedì 22 aprile e si scoprirà che nel sequestro è coinvolta Yesim.

Le anticipazioni rivelano che Yesim, un medico e un'infermiera porteranno il piccolo Can in un luogo segreto e se ne prenderanno cura. Nel frattempo, Oylum sarà in panico per il suo bambino e la famiglia le starà accanto. Infine, Tolga discuterà con suo padre che vorrebbe tenerlo distante da Oylum. Il ragazzo urlerà tutto il suo amore per la ragazza.

Oylum in panico non troverà più il suo bambino

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum avrà delle complicazioni e sarà necessaria una trasfusione.

In questa occasione, Tarik verrà a sapere dal medico che non è il padre di Oylum e andrà su tutte le furie ipotizzando un tradimento di Guzide. Nel frattempo, la ragazza si riprenderà e si alzerà subito dal letto per andare a vedere suo figlio. Oylum sarà terrorizzata quando scoprirà che il piccolo Can non è nella usa incubatrice e inizierà ad urlare. I medici proveranno a far calmare la paziente che desterà anche l'attenzione di Kahraman: in questo frangente l'uomo capirà che Oylum è la moglie di suo cugino Behram. La ragazza lo supplicherà di cercare Can, mentre la notizia della scomparsa del bambino arriverà anche al resto della famiglia: Umit non esiterà ad accusare Mualla che urlerà la sua innocenza.

Nel frattempo, il piccolo Can si troverà in un'ambulanza che lo porterà in un luogo segreto e si scoprirà che nel rapimento è coinvolta anche Yesim. Quest'ultima sarà in compagnia di un'infermiera e di un medico che si occuperanno del piccolo Can e monitoreranno la sua salute. In ospedale arriverà la polizia che chiederà a Oylum e alla famiglia le informazioni necessarie a fare le ricerche.

Il ritorno a casa di Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 22 aprile, Oylum potrà tornare a casa con la sua famiglia, ma ci sarà molta preoccupazione per il suo bambino. La ragazza crollerà tra le braccia di sua madre, pensando che non ha potuto nemmeno abbracciare suo figlio e che Behram versa in pessime condizioni.

A stare accanto a Oylum ci saranno Ozan e tutta la famiglia, mentre Zelis apparirà poco sensibile rispetto a tutto quello che sta succedendo. Nel frattempo, Tolga discuterà con Oltan a causa di Oylum. Il padre rimprovererà a suo figlio di essere ancora troppo coinvolto nei problemi di Oylum e Tolga ribadirà ancora una volta di amare quella ragazza.

Le vite di Oylum e Behram sono cambiate per sempre all'improvviso

Nelle puntate precedenti, Oylum ha avuto un brutto incidente con l'auto ed è stata portata urgentemente in ospedale. I medici hanno dovuto effettuare subito il cesareo e la delicata operazione ha messo a dura prova la salute di madre e figlio. Nel frattempo, Behram è stato raggiunto da un proiettile al petto e le sue condizioni sono apparse sin da subito molto serie.

Oylum e suo figlio si sono ripresi giorno dopo giorno, mentre Behram è entrato in coma e i medici hanno dato poche speranze a Mualla. In questo clima di disperazione è arrivato a Istanbul Kahraman, il cugino di Behram che durante la sua assenza lo sostituirà negli affari di famiglia.