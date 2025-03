Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Güzide sospetterà che Zeliş sia coinvolta nel rapimento del piccolo Can. I suoi dubbi si riveleranno fondati, visto che, grazie all'aiuto di Tolga, scoprirà che la ragazza ha telefonato al braccio destro di Mualla pochi istanti prima che il bambino venisse rapito.

Güzide sospetta un collegamento tra il rapimento di Can e la sparizione del multivitaminico

A casa di Güzide non si respirerà una bella aria. Il piccolo Can è stato rapito da Mualla e Oylum ha scelto di andare a vivere a casa della suocera per stare insieme a lui, invece di lottare per portarlo a casa.

Güzide inizierà a cercare le cose del bambino, in primis un multivitaminico che gli somministravano con il latte.

Lo conservava in un mobile della cucina, ma non lo troverà. Zeynep non sapeva nemmeno che Güzide l'avesse messo lì, quindi si domanderanno: come può una persona averlo preso, visto che solo lei sapeva che fosse lì? Güzide inizierà a pensare che questa faccenda potrebbe c'entrare con il rapimento del bambino.

Güzide sospetta di Zeliş

Parlerà con Tolga, perché Güzide inizierà a sospettare che dietro questa faccenda possa esserci lo zampino di Zeliş. Gli chiederà di procurarle i tabulati telefonici del numero di Zeliş e, quando glieli porterà, le scoperte che faranno saranno interessanti.

Poco prima del rapimento di Can, Zeliş ha contattato Ersen, il braccio destro di Mualla. "La telefonata è durata solamente 17 secondi", dirà Tolga e Güzide risponderà: "Giusto il tempo per avvisare Ersen e dirgli che in casa non c'era nessuno".

Güzide incastra Zeliş con il confronto con i tabulati

Güzide vorrà affrontare subito Zeliş e, con in mano i tabulati del suo telefono, chiederà alla ragazza perché ha chiamato Ersen poco prima del rapimento di Can.

"Io non ho chiamato proprio nessuno", dirà Zeliş e Güzide risponderà: "Strano, perché dai tabulati risulta tutt'altro". Zeliş non saprà come difendersi, allora accuserà Zeynep di essere stata lei a prendere il suo telefono per chiamare Ersen. "L'ha fatto perché mi odia. Tutti mi odiate in questa casa!", dirà Zeliş, sfoggiando delle lacrime da coccodrillo, ma Güzide non si farà impietosire.

Ozan difenderà la moglie e rivolgendosi alla madre le dirà: "Ma come ti permetti di rivolgerle queste accuse?". Ümit non appoggerà il figlio: "Ozan, devi smetterla di essere così ingenuo". Nel frattempo, Zeliş proseguirà con la sua sceneggiata. "Non voglio più stare in questa casa", dirà, e guardando Zeynep, proseguirà: "Prima o poi scopriranno ciò che hai fatto". Güzide sarà stupita della faccia tosta di Zeliş e dal fatto che il figlio non si renda conto di chi sia realmente sua moglie.