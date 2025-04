Behram lascerà Oylum libera di vivere la sua vita e le prometterà che non farà del male a nessuno nella puntata di Tradimento in onda venerdì 11 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Oylum prenderà il telefono e le chiavi della macchina e lascerà Behram in un pianto disperato. Una volta acceso il telefono, però, Oylum scoprirà che Tolga sposerà Selin e deciderà di tornare indietro. Behram e Oylum non si diranno neanche una parola, ma si lasceranno andare a un profondo abbraccio in lacrime.

Il flashback che spiegherà perché Oylum arriverà all'altare con Behram

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide interromperà le nozze di Oylum e Behram, ma non riuscirà a portare con sé sua figlia. La sposa, di fronte alla polizia, dichiarerà che vuole diventare la moglie di Behram e che non è vittima di nessuna costrizione. Tarik e sua moglie dovranno arrendersi e abbandoneranno la cerimonia, mentre Behram e Oylum diventeranno marito e moglie. Dopo la cerimonia, lo sposo annuncerà alla ragazza che faranno il viaggio di nozze in Thailandia, la meta dei sogni di Oylum. La ragazza sarà sorpresa dalle attenzioni di Behram, che sembrerà conoscere ogni suo desiderio, e tornerà a sorridere.

Tuttavia, perché Oylum non andrà via con Guzide, nonostante la presenza della polizia? La risposta verrà data da un flashback, che mostrerà i momenti che precedono le nozze. La figlia di Guzide vivrà delle emozioni contrastanti, ma certamente si sentirà sopraffatta da una vita che non ha scelto. Quando conoscerà tutti i parenti di Behram, la ragazza avrà un momento di crisi e andrà al piano di sopra per restare un po' da sola.

Il futuro sposo la seguirà e lei gli chiederà come possa sentirsi felice sposando una donna che non lo ama. Behram inizierà a raccontare la storia dei suoi genitori: sua madre non amava suo padre, ma lui l'ha aspettata e alla fine sono diventati una splendida coppia. Oylum non si commuoverà con questa storia, ma rimprovererà Behram: "Magari tuo padre minacciava tua madre come me".

A quel punto, Behram si sentirà ferito e chiederà a Oylum di andare via.

L'abbraccio e il nuovo inizio di Behram e Oylum

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 11 aprile, Behram lascerà Oylum libera di andare via. Le darà le chiavi della macchina: "Non so più come dimostrarti il mio amore, non lo meriti". Behram darà a Oylum anche il suo telefono e le prometterà che non metterà in atto alcun ricatto. "Giuro sul mio onore che non farò niente a nessuno, sei libera", dirà a Oylum, che gli chiederà cosa ne sarà del bambino. A quel punto, Behram, in lacrime, le chiederà di non abortire e se il bambino nascerà vorrà crescerlo lui. Oylum andrà via senza dire altro, si metterà in macchina e inizierà a guidare verso casa, mentre Behram si lascerà andare a un pianto disperato.

Oylum prenderà il telefono e vedrà una foto di Tolga nella casa della famiglia di Selin. La ragazza leggerà che sta per sposare la sua ex migliore amica e all'improvviso cambierà idea. Dopo aver pianto, Oylum tornerà indietro da Behram, che ormai si era rassegnato all'idea di averla persa per sempre. L’incontro tra i due sarà carico di emozione e, senza dire una parola, si lasceranno andare a un abbraccio in lacrime. Oylum si sentirà pronta a diventare la moglie di Behram, perché sentirà di non avere più alcuna speranza con Tolga.

Il rapimento di Oylum e la disperazione di Guzide

Nelle puntate precedenti, Guzide ha capito che Oylum non era felice con Behram e ha agito per aiutarla. Ha chiesto la collaborazione di Tarik per mettere in atto il suo piano e portare Oylum in America.

Yenersoy non si è tirato indietro e ha consegnato 100.000 dollari a Guzide pur di liberare sua figlia dai ricatti di Behram. Oylum ha accettato di ricominciare una nuova vita negli Stati Uniti dove avrebbe potuto continuare gli studi e far nascere il suo bambino. Guzide e Oylum si sono dirette in aeroporto, ma Behram ha scoperto tutto e ha rapito la sua amata approfittando di un momento di distrazione di sua madre. Guzide ha telefonato subito a Oylum che le ha risposto di aver scelto di sposare Behram, ma non le ha creduto. La donna, Tarik, Nazan e Mualla hanno unito le loro forze per cercare la coppia e impedire il matrimonio.