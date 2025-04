Nei nuovi episodi della soap turca Tradimento, oltre a Selin e Tolga, anche un’altra coppia entrerà in crisi. Si tratta di Zelis e Ozan, che si lasceranno a causa di Yesim. In particolare, sarà la ragazza a mettere la parola fine al suo matrimonio, appena il marito non si schiererà dalla sua parte a seguito di un litigio acceso con la cugina.

Yesim minaccia di far arrestare Tarik con l’accusa di omicidio

Ben presto, Guzide si scaglierà contro la nuora Zelis, accusandola di essere stata complice nel rapimento del nipotino Can. Oltre a negare il suo coinvolgimento con la faccenda, la ragazza cercherà di far ricadere la colpa sulla domestica Zeynep.

Zelis farà un sospiro di sollievo, quando sua madre Ilknur e Ozan crederanno alla sua innocenza. Dopo aver ospitato il figlio e la nuora nella sua nuova casa, Tarik convincerà l’ex compagna Yesim a tornare insieme e a trasferirsi da lui, per il bene della loro bambina Oyku.

Con il passare dei giorni, Yesim si stancherà di essere trattata come una schiava dal compagno: per mettere fine a questa situazione, si vendicherà minacciando di incastrarlo per la morte suo complice Korkmaz, mostrandogli il video del delitto. Per non finire in carcere con l’accusa di omicidio, quindi Tarik accetterà di sposarla e chiederà a Zelis di rispettare la cugina. Ben presto, Ozan e Tarik deluderanno Zelis, escludendola da un progetto importante della loro società appena fondata.

Zelis restituisce l’anello a Ozan

In seguito, appena Ozan le dirà che Yesim sta tenendo sotto ricatto Tarik, Zelis scoprirà che la cugina ha nascosto la prova contro il compagno in una cassetta di sicurezza. Così, senza dire niente al marito, la ragazza si recherà alla posta, dopo aver rubato il documento della cugina, per scoprire di cosa si tratti, ma una impiegata avviserà subito Yesim dell’accaduto, la quale sospetterà immediatamente di Zelis.

Dopo aver assistito al duro scontro tra le due donne, questa volta Ozan non se la sentirà di difendere la moglie Zelis, la quale, in preda alla furia, gli restituirà l’anello e gli dirà che tra loro è finita. Sarà un addio definitivo?

Zelis ha aiutato gli uomini di Mualla a rapire il piccolo Can

In realtà è stata proprio Zelis ad aiutare gli scagnozzi di Mualla a portare via il piccolo Can dalla villa di Guzide. Tutto è cominciato, quando la signora Dicleli ha minacciato di far venire alla luce l’infedeltà di Zelis, per essere entrata in possesso di un filmato in grado di dimostrare che è andata a letto con Zekai nell’hotel di suo figlio Behram. Dopo essere stata messa alle strette, Zelis ha accettato di farsi legare e imbavagliare dagli uomini di Mualla, prima del rapimento di Can.