Guzide avrà il cuore spezzato a causa delle bugie di Sezai nelle prossime puntate di Tradimento: l'uomo le nasconderà che sua figlia Ipek ha tentato di toglierle la vita.

Le anticipazioni rivelano che Guzide riceverà l'ennesima delusione, questa volta da Sezai, l'uomo di cui si fida di più. Sezai scoprirà che Ipek ha tentato di investire Guzide, ma per proteggere sua figlia non dirà niente alla sua compagna. Guzide si sentirà presa in giro e soffrirà molto ripensando ai bei momenti passati con Sezai.

L'attentato alla vita di Guzide e le bugie di Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto arriverà Ipek, la figlia di Sezai, pronta a creare problemi a Guzide e a suo padre. La ragazza, infatti, considererà Guzide la colpevole della morte di sua madre e farà di tutto per vendicarsi. Ipek tenterà di togliere la vita a Guzide investendola con un'auto, ma la giudice non sospetterà affatto di lei. Attorno a Guzide ci sarà molta preoccupazione per l'accaduto, ma lei non darà peso all'episodio e lo attribuirà a qualche ubriaco. A risolvere il caso sarà Yesim, diventata una delle più care amiche di Guzide, che si darà da fare per scovare il colpevole. La madre di Oyku si rivolgerà a Begum, una sua amica, che la aiuterà a procurarsi il video dell'incidente e a scoprire il volto di chi era alla guida.

Yesim guarderà le immagini e scoprirà con stupore che ad attentare alla vita di Guzide è stata Ipek. La donna, spaventata, telefonerà immediatamente a Sezai che si precipiterà da lei senza dire nulla a Guzide. Quando Sezai guarderà il video e capirà che sua figlia ha provato ad investire Guzide sarà distrutto, ma non dirà nulla alla donna.

L'incontro con Begum cambierà tutto per Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai non avrà il coraggio di rivelare a Guzide che è stata sua figlia a tentare di eliminarla. L'uomo continuerà come se nulla fosse a portare avanti i progetti di matrimonio con Guzide, ma la verità verrà a galla e sarà una grossa delusione per la donna.

Tutto avrà inizio quando Guzide andrà in ufficio da Yesim e incontrerà Begum che la saluterà e le chiederà come va dopo aver subito quel terribile agguato. Guzide spiegherà che va tutto bene e che non ha sporto denuncia perché non è stato ancora trovato l'aggressore. A quel punto Begum sarà sorpresa e le mostrerà il video in cui si vede chiaramente il volto di Ipek. "Il signor Sezai lo ha visto?" chiederà Guzide a Begum che le darà conferma. Vedendo il volto di Guzide, l'amica di Yesim capirà di aver sbagliato a dirle tutto, ma sarà troppo tardi. Guzide ripenserà a tutti i momenti in cui Sezai aveva uno strano comportamento e metterà insieme i pezzi. Guzide piangerà e si pentirà di aver dato fiducia a Sezai.

La donna avrà il cuore spezzato e non andrà neanche in ufficio. Sezai, nel frattempo, sarà all'oscuro di tutto e quando andrà al lavoro si preoccuperà per l'assenza di Guzide.

Sezai aveva restituito a Guzide la fiducia nel prossimo

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide e Sezai stanno approfondendo la loro amicizia. La donna si sta lasciando lentamente andare perché si fida ciecamente di Sezai. Quest'ultimo è l'unico a non averle mai mentito e il suo amore, che dura da quando erano ragazzi, rassicura Guzide. La donna si è data da fare per restituire a Sezai tutte le attenzioni che ha per lei e ha provato a contattare sua figlia Ipek. La ragazza vive in Canada e ha interrotto i contatti con suo padre dopo la morte di sua madre che si è tolta la vita.

Ipek considera suo padre responsabile della fine di sua madre, perché Sezai ha creduto alle voci di paese che parlavano di un tradimento della donna. Per anni Sezai è vissuto nell'oscurità, tormentato dal senso di colpa per il gesto di sua moglie e lo ha confidato a Guzide. In realtà, Ipek è convinta che Sezai abbia fatto soffrire sua madre a causa dell'amore mai dimenticato per Guzide e per questo al suo ritorno il suo obiettivo sarà distruggere la coppia.