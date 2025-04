Serra sorprenderà Oltan pretendendo dei soldi nelle prossime puntate di Tradimento: "Aspetto un figlio da Tolga, è lui il padre", dirà mostrando le analisi. Le anticipazioni rivelano che Oltan sarà sconvolto, anche se non si fiderà subito delle parole di Serra. La ragazza di sottoporrà al test del Dna che confermerà la paternità di Tolga e metterà in seria difficoltà Oltan.

Selin in clinica psichiatrica

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Serra si rivelerà uno dei personaggi più spietati e sorprendenti della soap. La sorella di Selin non nasconderà a nessuno il uso interesse per il denaro, ma con il passare del tempo questo diventerà il suo unico obiettivo e sarà disposta a tutto pur di raggiungerlo.

Tolga e Selin si sposeranno ma saranno una coppia molto sfortunata. Oltre a non essere uniti da un amore profondo e reciproco, infatti, i due dovranno affrontare grandi dolori. Selin perderà la bambina che portava in grembo e il medico le comunicherà che non potrà più avere figli. Tolga sarà sempre tormentato dal pensiero di Oylum, ma si impegnerà a rendere felice Selin proponendole l'adozione. I due coniugi andranno in orfanotrofi e dopo aver sbrigato le pratiche torneranno a casa con la loro bimba. Anche questo progetto, tuttavia, svanirà. Selin troverà la sua bambina priva di vita nella culla e avrà un crollo nervoso che la porterà direttamente in una clinica psichiatrica. Il ricovero sarà obbligatorio perché la donna diventerà pericolosa per sé e per gli altri, ma dopo un periodo difficile Selin tornerà in sé e Tolga sarà felice di riportarla a casa.

Ad attenderli, ci sarà Serra con la casa addobbata per l'occasione.

Serra e il suo piano per incastrare Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Serra sarà parte integrante della vita di sua sorella. Sarà lei a consigliare Selin in modo da tenersi stretto Tolga, ma soprattutto Serra pretenderà di vivere una vita agiata grazie alla ricchezza di suo cognato.

Mentre Selin sarà ricoverata nella clinica psichiatrica, Serra scoprirà di essere incinta di Tolga.

Emergerà infatti che la ragazza è entrata nel letto di suo cognato con l'inganno e i suoi piani saranno molto chiari. Al ritorno di Selin a casa, Serra pretenderà da sua sorella una grossa somma di denaro per saldare il debito accumulato con la sua carta.

Selin negherà di dare soldi a Serra perché vedrà che la ragazza ha acquistato scarpe e vestiti. A quel punto, Serra agirà diversamente e chiamerà direttamente Oltan, dicendogli che ha bisogno di denaro. Lui sorriderà, spiegando alla ragazza che esiste anche il lavoro, ma Serra gli dirà che c'è qualcosa di importante che deve sapere. Oltan si recherà all'appuntamento con Serra che non perderà molto tempo in giri di parole: "Mi darai quei soldi", dirà la ragazza al padre di Tolga, che riderà di lei. "Sono incinta", spiegherà mostrando i risultati delle analisi del sangue. Oltan si alzerà e andrà via, spiegando di non essere disposto ad aiutare Serra, né economicamente, né per convincere il padre del bambino a prendersi le sue responsabilità.

A quel punto Serra lo farà restare senza parole: "Aspetto un figlio da Tolga, è lui il padre", dirà, mostrando le sue analisi, "Avrai un nipote". Oltan dubiterà delle affermazioni della ragazza, ma lei si dirà disposta a fare il test del Dna e i risultati parleranno chiaro: effettivamente la verità.

Serra mira alla ricchezza e alla popolarità

Nelle puntate in onda in Italia, Serra ha appena conosciuto Tolga, ma è già chiaro il suo interesse per lui e la sua famiglia. Serra ha litigato con suo padre per aver comprato un vestito costoso che non poteva permettersi, solo perché doveva andare a cena con il suo futuro cognato. Serra sta spingendo Selin tra le braccia di Tolga specificando più volte che in questo modo l'intera famiglia non avrebbe più avuto problemi economici.

Intanto in ogni occasione, Serra scatta delle foto e le pubblica sui social al solo scopo di ottenere molte like sfruttando la popolarità di Tolga. Nessuno, tuttavia può immaginare cosa arriverà a fare la ragazza per avere una vita agiata.