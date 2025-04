Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano guai in vista per Renato Poggi e una rottura per una delle coppie della soap. Nelle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 aprile alle 20:50 su Rai 3, Renato sarà vittima di una truffa, mentre Niko lascerà Valeria. Tuttavia, per l’avvocato ci sarà un lieto fine: andrà a Torino, dove ritroverà Manuela e inizierà con lei una nuova storia d’amore. Nel frattempo, Gennaro Gagliotti finalizzerà il contratto con i coniugi Ferri per diventare socio dei Cantieri Flegrei.

Renato è coinvolto in una truffa

Renato finirà vittima di una truffa orchestrata da qualcuno che approfitterà del suo stato di ansia, già acuito dai problemi familiari di suo figlio Niko.

Il signor Poggi resterà avvilito per quanto accaduto, ma troverà conforto e sostegno nei suoi cari, che lo aiuteranno a superare il momento di difficoltà. Nel frattempo, Raffaele ne approfitterà per prendere bonariamente in giro il cognato, cercando di alleggerire l'atmosfera con la sua travolgente simpatia. Gennaro metterà accuratamente a punto gli ultimi dettagli per formalizzare l’accordo che vedrà il gruppo Gagliotti diventare socio dei Cantieri Flegrei, segnando un nuovo capitolo per entrambe le imprese. Questo passaggio rappresenterà un importante sviluppo nei piani di espansione e collaborazione tra i coniugi Ferri e la famiglia Gagliotti.

Niko lascia Valeria e torna insieme a Manuela

Niko continuerà a vivere un periodo di tensione con Jimmy, che si complicherà ulteriormente quando avrà un nuovo confronto con Valeria, che non sembrerà pronta a lasciarlo andare così facilmente.

Tuttavia, Niko prenderà in mano la situazione e non tornerà sui suoi passi: andrà in vacanza a Torino e rivedrà Manuela. La città, con i suoi scorci pittoreschi, offrirà ai due ragazzi l'occasione di tornare insieme. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Alice, che avrà discussioni con sua madre Elena a causa delle loro divergenze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Manuela ha devastato il negozio di Valeria

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Manuela ha scoperto tramite suo nipote Jimmy che è stata Mina a causare l'intossicazione alimentare al parco archeologico. La bambina è stata spinta da Valeria a recare danno alla gemella Cirillo a causa della gelosia.

Manuela ha devastato il negozio di Valeria con l’aiuto di Micaela. Nel frattempo, Gennaro ha fatto pressione su Roberto per diventare socio dei Cantieri Flegrei. Marina non ha visto di buon occhio Gagliotti, opponendosi all'ingresso del nuovo socio nell'azienda navale.