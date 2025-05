Manuel sarà arrestato dal sergente Burdina per l'omicidio di Gregorio nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 4 giugno. Le anticipazioni rivelano che Alonso e Manuel discuteranno della relazione con Jana quando il sergente Burdina arriverà per mettere le manette al marchesino. Nel frattempo, Martina dirà a Curro che ha saputo che Julia era la fidanzata di Paco. Infine, Maria deciderà di sbarazzarsi per sempre del suo diario bruciandolo in cucina.

Tensione tra Alonso e Manuel per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà una forte tensione al palazzo a causa delle relazione tra Jana e Manuel.

Quest'ultimo parlerà con suo padre e gli ripeterà che il suo amore per la ragazza è sincero e non si tratta di un capriccio. Alonso, tuttavia, non riuscirà ad accettare che il figlio del marchese sposi una cameriera, soprattutto perché la vedrà come una mancanza di rispetto verso la famiglia. "Rinuncerei a tutto, ma non la mio amore per Jana", dirà con fermezza Manuel. La conversazione tra padre e figlio sarà interrotta dall'arrivo del sergente Burdina che avrà una notizia importante da comunicare a entrambi. "Manuel De Lujan è in arresto per 'omicidio di don Gregorio Castillo", dirà il sergente. Manuel e suo padre saranno sconvolti, ma il marchesino dovrà seguire gli agenti. Nel frattempo, Maria continuerà a sentirsi in colpa perché Jana si trova nei guai a causa del suo diario.

Maria brucerà il suo diario per punirsi

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 4 giugno, Jana proverà a consolare Maria, ma le sue parole non serviranno a far stare meglio la sua amica. Maria prenderà una drastica decisione e brucerà il suo diario per punirsi. "Perdonami per il danno che ti ho procurato", chiederà la cameriera in lacrime a Jana che le ripeterà di non aver nulla di cui scusarsi. Nel frattempo, Martina incontrerà Curro in giardino e gli dirà che ha parlato con Julia. "So quello che ha passato per la morte di Paco", dirà la ragazza, "Ora so perché il tuo legame con lei è speciale". Curro ammetterà che Julia è diventata importante per lui e prova un grande senso di responsabilità nei suoi confronti.

"Sento che le devo una vita", dirà Curro a Martina che gli chiederà di non essere così severo con se stesso.

Il chiarimento tra Martina e Julia

Nelle puntate precedenti, Martina ha confidato a Julia che è gelosa di Curro. La ragazza ha spiegato che tra lei e il signorino c'è sempre stato un rapporto speciale e l'arrivo di Julia li ha fatti allontanare un po'. Julia ha apprezzato la sincerità di Martina e ha deciso di ricambiare rivelandole la sua vera identità. La ragazza ha spiegato che è arrivata a La Promessa per conoscere Curro e scoprire cosa è accaduto quando il suo amato Paco ha perso la vita. Le due ragazze si sono chiarite e tra loro sembrano non esserci più problemi. Dopo aver parlato con lei, Martina ha chiesto a Julia di restare ancora un po' al palazzo e lei non ha potuto rifiutare la generosa offerta.