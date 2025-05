Curro metterà fine alla sua storia d'amore con Martina nelle prossime puntate de La Promessa: "Sarai sempre importante per me", le dirà emozionato.

Le anticipazioni rivelano che Martina comprenderà e condividerà la decisione di Curro, ricordando che il loro legame resterà speciale a prescindere da tutto. Entrambi in lacrime, si lasceranno andare ad un forte abbraccio.

Qualcosa cambierà in Martina e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, tra Curro e Martina, arriverà il momento della verità. Il ritorno dalla guerra di Curro e il suo bacio con Martina fuori dal manicomio sembrava aver riacceso la fiamma della passione tra i due.

Con il passare dei giorni, però, tra Martina e Curro non succederà nulla di passionale, anche se i due resteranno sempre legati l'uno all'altra. A complicare le cose sarà l'arrivo di Julia che costruirà pian piano una bella amicizia con Curro. Quest'ultimo si sentirà molto legato a Julia e tutto lascerà presagire che tra i due possa nascere qualcosa di importante. In un primo momento, Martina non riuscirà a tenere a freno la sua gelosia, tanto che chiederà a Julia di andare via dal palazzo con la scusa di avere bisogno di una maggior privacy. La reazione di Curro sarà severa con Martina che capirà di aver sbagliato e chiederà scusa a Julia per il suo comportamento. La travolgente storia d'amore che aveva unito Curro e Martina, quindi, sembrerà naufragare per sempre e la certezza arriverà con un chiarimento.

Il signorino deciderà di parlare sinceramente con Martina e le dirà tutto quello che prova.

L'abbraccio emozionante di Curro e Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro dirà a Martina che la guerra lo ha segnato per sempre." In quei momenti difficili", dirà, "Il pensiero di te era forte e mi ha aiutato ad andare avanti". "Pensare di rivederti mi aiutava a desiderare di tornare", spiegherà, "E quando ti ho vista mi sentivo l'uomo più felice del mondo". Martina ascolterà con emozione le parole di Curro e gli dirà che lei ha provato le stesse cose per lui quando era in manicomio. "Io ti amo e in futuro questo non cambierà mai", dirà Curro, "Però non posso amarti come volevo". Martina, in lacrime, risponderà che aveva già percepito una certa distanza ma non voleva vederla.

"So che non avrebbe funzionato tra noi", dirà la ragazza, "Quindi ti ringrazio". "La nostra storia è stata così bella che non possiamo sporcarla con rancori e freddezza", dirà Martina commossa. Curro terrà a precisare che lei sarà sempre importante e il loro legame non finirà mai. Entrambi in lacrime, Martina e Curro si lasceranno andare ad un grande abbraccio.

Curro e Martina: una storia difficile e quasi impossibile

La storia d'amore tra Martina e Curro è stata breve ma molto intensa e risale a qualche mese fa. I due hanno tenuto segreta la loro relazione ed erano già consapevoli che non sarebbe durata. A prendere una decisione importante per prima è stata Martina che, nonostante il forte sentimento, ha deciso di lasciare Curro spezzandogli il cuore.

Le motivazioni della ragazza erano chiare: Curro meritava di vivere una storia alla luce del sole e lei non poteva dargli questo. Il signorino ha sofferto moltissimo per la rottura con Martina, tanto che ha deciso di partire per la guerra, pur di non vivere sotto il suo stesso tetto. La distanza ha riacceso in entrambi una fiamma mai spenta del tutto: Curro, al fronte, soffriva per Martina e lei si è resa conto di quanto il ragazzo fosse importante quando è finita in manicomio. Appena Curro è tornato dalla guerra e ha saputo cosa era successo a Martina è corso a liberarla.