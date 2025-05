Cambio programmazione per Tradimento nel palinsesto di sabato 24 maggio 2025. La messa in onda della soap opera turca, stando a quanto riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, subirà delle variazioni e partirà in anticipo rispetto al consueto.

L'appuntamento in prima visione assoluta con la serie incentrata sulle vicende di Guzide e Oylum durerà di più, prendendo la linea a partire dalle ore 14:45 circa e andando avanti regolarmente fino alle 16:30, quando poi ci sarà spazio per la nuova puntata di Verissimo.

Cambio programmazione Tradimento per il 25 maggio: la puntata dura di più

La programmazione del prossimo fine settimana di Canale 5 continuerà a puntare sulla messa in onda di Tradimento in prima visione assoluta.

La seconda stagione della soap opera turca entra sempre più nel vivo con numerosi colpi di scena e intrighi che appassionano il pubblico e la rendono uno dei prodotti di punta del palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.

Per il prossimo sabato 25 maggio, però, è in programma una variazione di programmazione per la soap opera che non andrà in onda intorno alle 15:10 circa, così come è accaduto già nel corso delle ultime settimane.

La soap turca con Guzide si allunga nel daytime del sabato pomeriggio

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la messa in onda dei nuovi episodi del sabato pomeriggio di Tradimento è prevista a partire dalle 14:45 in poi in prima visione assoluta.

La serie turca, quindi, prenderà la linea in anticipo, togliendo un po' di spazio alla soap americana Beautiful, con messa in onda confermata regolarmente fino alle ore 16:30 in poi su Canale 5.

A seguire, poi, spazio al consueto appuntamento con Verissimo che si avvia verso le battute conclusive di questa stagione.

Ipek perde le staffe contro Guzide nei prossimi episodi della soap Tradimento

Le anticipazioni dei nuovi episodi che andranno in onda sabato pomeriggio in tv rivelano che Ipek finirà per scagliarsi contro Guzide, accusandola di averla minacciata affinché tornasse in Canada al più presto, così da non rovinare il rapporto che stava costruendo con suo padre Sezai.

La versione dei fatti della ragazza lascerà senza parole Guzide, mentre Sezai proverà a intervenire per placare la furia di sua figlia e convincerla così a tornare alla ragione.

Intanto Oltan prenderà accordi con l'avvocato Engin per scongiurare il divorzio tra Tolga e Selin dopo che quest'ultima lo ha scagionato dall'accusa che pende sul suo conto e finalmente il ragazzo potrà uscire dal carcere e tornare in assoluta libertà per riprendersi la sua vita.