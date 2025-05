Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum sarà disperata per le condizioni di salute di Tolga. Dopo che Selin gli ha sparato, il ragazzo verrà ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Oylum si precipiterà da lui e troverà Oltan, che non avrà buone notizie da darle: Selin ha sparato tre colpi, colpendo il fegato, un rene e l’intestino. Le probabilità che Tolga sopravviva saranno molto basse.

Selin spara a Tolga: lo crede morto e tenta il suicidio

Tolga sarà vittima della furia di Selin. Quando Serra dirà alla sorella che Tolga l'ha messa incinta, Selin sarà cieca dalla rabbia e si fionderà nell'ufficio del marito per fargli del male.

Serra non l'ha detto come sono andate le cose, ha omesso che Tolga è finito a letto con lei perché era ubriaco, lui nemmeno ricorda quella notte.

In ogni caso, Selin arriverà in ufficio e sparerà tre colpi a Tolga. Il ragazzo cadrà a terra privo di sensi e Selin penserà che sia morto, per questo tenterà di togliersi la vita. Si punterà la pistola alla tempia, ma quando proverà a sparare si renderà conto che nell'arma non ci sono più munizioni.

Tolga in fin di vita, Oylum finge indifferenza con Mualla ma poi crolla in lacrime

Mentre Selin verrà portata in carcere, Tolga finirà con urgenza in ospedale. Sarà Aylin, l'assistente di Tolga, a raccontare a Oltan come sono andate le cose. Quando riceverà la telefonata, Oltan sarà in compagnia di Oylum, che resterà scioccata quando capirà che Tolga è in fin di vita.

Mentre Oltan correrà in ospedale, Oylum rientrerà a casa. Sa che non può farsi vedere triste da Mualla, perché se solo intuisse che sta male per Tolga, scatenerebbe l'inferno. Così Oylum rientrerà a casa e quando Mualla la vedrà strana, la ragazza fingerà di essere stanca. Salirà nella sua camera e lì scoppierà a piangere al solo pensiero che il padre di suo figlio possa morire.

Oylum corre in ospedale da Tolga e teme il peggio

Oylum penserà al giorno in cui ha incontrato Tolga e lui le ha raccontato un sogno, in cui Can era suo figlio. La ragazza si sentirà in colpa per non avergli detto la verità, anche nei confronti del piccolo Can. Vorrà fare qualcosa, così penserà di andare in ospedale. Lascerà il piccolo in custodia a Ilknur e dirà che deve uscire per sbrigare delle faccende.

Appena arriverà in ospedale, troverà Oltan in un mare di lacrime: Oylum penserà che Tolga sia morto. "Ti prego, dimmi che è vivo", urlerà Oylum e Oltan le dirà di sì, ma la situazione è molto grave: "Selin ha sparato tre colpi, che hanno colpito il fegato, un rene e l'intestino. È improbabile che resti in vita, non potrebbe superare l'operazione". I due si stringeranno in un forte abbraccio e Oylum proverà a consolare Oltan: "Tolga è forte, vedrai che ce la farà".