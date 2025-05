Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un imminente pericolo per Michele Saviani. Nella puntata in onda mercoledì 28 maggio alle 20:50 su Rai 3, il giornalista si recherà nell’agro aversano in cerca di Assane e si metterà nei guai a causa delle possibili ripercussioni. Nel frattempo, ulteriori fatti spiacevoli si verificheranno ai Cantieri Flegrei, dove la situazione peggiorerà per gli operai a causa dell’iniziativa di Gennaro Gagliotti di avviare la cassa integrazione. Spazio anche alle vicende di Mariella, che sarà felice per la rottura tra Guido e Claudia.

Michele indaga sulla scomparsa di Assane e si mette in pericolo

Michele Saviani si recherà nell’agro aversano, proprio dove la famiglia Gagliotti possiede ettari di terreno in cui impiega braccianti con modalità e pratiche discutibili. Il giornalista, infatti, si era recentemente avvalso della collaborazione di Assane per ottenere una testimonianza sul caporalato nei campi. In seguito, la misteriosa sparizione di Assane spingerà Michele a tornare proprio nell’azienda dei Gagliotti per indagare su cosa possa essere accaduto al bracciante. Tutta questa situazione metterà Saviani in pericolo. Le anticipazioni del giorno successivo, infatti, annunciano che Michele non farà ritorno a casa quel giorno.

Gennaro vuole la cassa integrazione per gli operai dei Cantieri Flegrei

Nel frattempo, nuovi guai si prospettano per gli operai dei Cantieri Flegrei. Gennaro Gagliotti, infatti, cercherà un modo per far fronte alla crisi finanziaria senza precedenti dell’azienda navale di cui è recentemente diventato socio. L’imprenditore proporrà quindi la cassa integrazione per gli operai, ignorando le obiezioni di Marina. Spazio anche alle vicende di Mariella, che sarà felice per la fine della relazione tra Guido e Claudia. Intanto, Giulia farà pace con Niko e prenderà un’importante decisione riguardo alla scomparsa di Luca.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giulia ha discusso con Niko

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Luca si è recato a casa di Gianluca Palladini, al quale ha rivelato di aver lasciato Giulia all’improvviso.

Il figlio di Alberto è rimasto perplesso di fronte alla decisione del medico, mentre la signora Poggi ha avuto un acceso confronto con Niko. Quest’ultimo, infatti, le ha detto senza troppi giri di parole che Luca si è allontanato volontariamente, consigliandole di rispettare la sua decisione. Giulia è rimasta ferita dalle parole del figlio, non accettando la sua posizione e prendendosela con lui. Spazio anche alle vicende di Manuela, che si è recata a Radio Golfo 99 per registrare una puntata del format insieme a Michele, fingendosi, come da accordi con il giornalista ed Elena, Micaela.