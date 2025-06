Dopo 28 giorni trascorsi all'Isola dei Famosi, tra i concorrenti stanno nascendo le prime antipatie. Nelle scorse ore, Mirko Frezza si è lamentato con Omar Fantini dell'atteggiamento di Mario Adinolfi. Secondo l'attore, infatti, Adinolfi dovrebbe smetterla di mettere bocca su ogni dinamica: "Non fa niente e pretende".

Le parole di Mirko

Parlando con Omar Fantini, Mirko Frezza ha ha firmato riguardo a Mario Adinolfi: "Sta sempre a rompere. Hai visto oggi come s'è svegliato? Non fa niente e pretende. Passa il tempo in acqua senza fare nulla, ma non può pretendere di fare dinamiche.

Sono sicuro che lui sta soffrendo più di noi. Gli vogliamo bene, ma fino a un certo punto".

A quel punto, Omar ha cercato di spezzare una lancia a favore di Adinolfi: "Dai, lui è uno che vuole spesso dire la sua. Magari è arrivato il limite e quindi cerca di commentare ogni cosa per evitare di pensare al suo stato di salute. Qui tutti stiamo soffrendo, per lui sarà ancora più dura".

AIUTO Mirko l’ha toccata pianissimo suo fascio ⚰️💥

“Ricomincia (Mario) a rompe li coj**ni..?

Hai visto oggi come se è svegliato er gordo?! Col cUlo coperto. Vuole pure pretendere?!

Te alzi la mattina stai lì a mollo come un ippopotamo 4 ore a grattarti le p4lle…”#isola pic.twitter.com/J2jEtT4Ib2 — 🌻 𝚂𝚘𝚕𝚎𝚒𝚕 🌻 (@sunstateofmind_) June 3, 2025

Il commento di alcuni utenti dei social

Diversi utenti del social si sono espressi sulle parole di Mirko Frezza nei confronti di Mario Adinolfi: da un lato c'è chi crede che i suoi giudizi siano stati offensivi, mentre dall'altro c'è chi crede che effettivamente il giornalista stia affrontando l'avventura al reality show con dei privilegi.

"Il pensiero di Mirko su Mario è giusto, ma le parole utilizzate sono troppo dure", "Mirko deve smetterla di comportarsi come un coatto di borgata", "Ragazzi, ma scherziamo? Mario non pesca, non partecipa alle prove fisiche, ha a disposizione una panchina dove riposare il giorno e ha anche un materasso dove sdraiarsi. Questi non sono privilegi?", "Tutto giusto quello che dice Frezza, ma perché non ha il coraggio di dirglielo in faccia?", "Omar è sempre quello democratico che non vuole litigare per paura di prendersi le nomination, mah", "Veramente simpatico definire una persona obesa con l'appellativo di ippopotamo, complimenti", si legge in queste ore sui social.

Il percorso di Frezza all'Isola dei Famosi

In queste prime settimane di reality Mirko Frezza si è messo in evidenza all'Isola dei Famosi per alcune polemiche. Ad esempio ha avuto un diverbio piuttosto duro con Loredana Cannata, che ha criticato per il fatto di essere vegana

Inoltre aveva già avuto da ridire verso Mario Adinolfi sul tema legato alle adozioni: secondo Frezza, infatti, un bambino adottato può crescere anche senza sapere chi sono i suoi genitori biologici.