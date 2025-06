Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5, dove continua a registrare ascolti in costante crescita.

Dopo lo stop di domenica 29 giugno per lasciare spazio allo show Torino Is fantastic, la serie turca tornerà in onda domenica 6 luglio in prime time, mentre nella settimana successiva andrà in onda di martedì 15 luglio con una nuova puntata speciale in prime time.

Cambio programmazione per La notte nel cuore: ecco cosa succederà a luglio

Novità in arrivo per gli appassionati de La notte nel cuore, la serie turca che Mediaset ha scelto di lanciare questa estate nella fascia serale della domenica, registrando fin dal primo momento ascolti positivi e incoraggianti.

Questa domenica 29 giugno, gli spettatori che si collegheranno alle 21:30 su Canale 5 per seguire la nuova puntata resteranno delusi, dato che non ci sarà la serie turca. Al suo posto andrà in onda lo show musicale Torino is Fantastic, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di vari big della musica italiana tra cui: Annalisa, Mahmood e Il Volo.

Per vedere in onda le nuove vicende di Nuh e Melek bisognerà attendere domenica 6 luglio, giorno in cui è in programma una nuova puntata in prime time.

La soap La notte nel cuore torna in onda martedì 15 luglio su Canale 5

Un ulteriore cambio programmazione per La notte nel cuore, inoltre, è previsto anche nella settimana successiva di messa in onda.

Domenica 13 luglio, infatti, la soap non sarà trasmessa per lasciare spazio alla trasmissione della finalissima del Mondiale per Club.

Mediaset, però, ha scelto di cambiare il giorno di programmazione della soap opera per evitare di far attendere troppo tempo ai fan prima della visione di un'altra puntata.

La nuova puntata, quindi, sarà trasmessa martedì 15 luglio subito dopo la trasmissione Paperissima Sprint, trasmessa anche questa estate in access prime time con Vittorio Brumotti e Juliana Moreira.

La successiva puntata, invece, al momento è in programma per domenica 20 luglio e questa dovrebbe essere la collocazione ufficiale per tutto il resto dell'estate, ma non si esclude che possa esserci anche una sosta durante le settimane centrali del mese di agosto.

La soap opera turca trionfa negli ascolti e dà filo da torcere a Rai 1

In attesa di tutte le novità, la puntata trasmessa venerdì 27 giugno su Canale 5 ha registrato un'ottima media di circa 1,9 milioni di spettatori arrivando al 15,60% di share, con punte del 18% durante la messa in onda.

Numeri che hanno messo in gran difficoltà la terza puntata del Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti su Rai 1, sceso sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori su Rai 1, pari al 15% di share.

L'ennesimo successo per Mediaset che, con un prodotto a basso costo, riesce a tener testa agli show musicali della rete ammiraglia Rai, confermando l'alto gradimento soprattutto del pubblico femminile verso le serie turche che, grazie ai colpi di scena e alle trame fitte di sorprese, riescono ad appassionare sempre più spettatori.

Dato l'elevato numero di episodi a disposizione, quasi sicuramente La notte nel cuore proseguirà anche nella stagione autunnale Mediaset e non è escluso che possa essere proposta anche in qualche slot del daytime.