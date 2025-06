Ayala tornerà a far paura a Martina minacciando di farla finire in carcere nella puntata de La Promessa di martedì 24 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Ayala noterà un certo distacco da parte di Margarita e penserà che sia colpa di Martina. Il conte affronterà la ragazza e le assicurerà che questa volta non si fermerà davanti a nulla per fargliela pagare. Martina andrà subito a confidarsi con Curro, ma non avrà intenzione di parlare con sua madre.

Ayala tornerà a vedere Martina come un ostacolo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Margarita inizierà ad avere forti dubbi su Ayala.

La donna cambierà atteggiamento con il suo futuro marito, mostrandosi meno entusiasta di prima per il suo matrimonio. Margarita continuerà a pensare alle parole di Catalina che le ha parlato della possibilità che il conte voglia sposarla solo per le quote della tenuta. Ayala non sarà più una priorità per la donna e questo farà infuriare il conte che non riuscirà a spiegarsi il motivo del suo distacco.

Quando Martina rientrerà al palazzo, Ayala la affronterà duramente, certo che sia stata lei a far cambiare atteggiamento a sua madre. Ignacio tornerà quello di qualche mese fa e sarà pieno di odio nei confronti della ragazza. "Cosa succede a Margarita?" dirà Ayala accusando Martina con tono accusatorio. La ragazza non considererà la domanda del conte e gli dirà di non sapere nulla su sua madre.

"Vuoi annullare di nuovo il nostro matrimonio", continuerà Ayala. Martina giurerà che non ha fatto nulla per far cambiare Margarita: "Forse inizia a capire che uomo sei", dirà facendo infuriare il conte. Ayala non esiterà a minacciare di far finire Martina in carcere per il suo avvelenamento.

Martina delusa da Curro

Nella puntata de La Promessa di martedì 24 giugno, Ayala minaccerà di mandare Martina in prigione visto che la lezione del manicomio non le è servita. La ragazza sarà molto agitata e, in lacrime, si confiderà con Curro. "Tua madre deve sapere", dirà il signorino a Martina che però gli chiederà di non rivelare a nessuno quello che gli ha raccontato. Curro noterà che l'agitazione della ragazza non è dovuta solo ad Ayala e la costringerà a dirgli cosa c'è che non va.

Martina, a quel punto, lo rimprovererà per aver rivelato a Julia che Jana è sua sorella, mentre a lei non ha detto niente. Curro sarà in forte imbarazzo, ma negherà la verità dicendo che Julia probabilmente ha travisato o ha inventato tutto.

Il rapporto speciale tra Martina e Curro

Martina e Curro sono sempre stati legati da un rapporto speciale e hanno anche vissuto una storia d'amore. A chiudere è stata Martina che, pur amando il signorino, ha messo fine alla storia pensando di fare il suo bene. La ragazza, infatti, per Curro avrebbe voluto una storia alla luce del sole e loro non avrebbero potuto viverla a causa della parentela. Da quel momento Curro e Martina si sono allontanati molto e hanno vissuto un periodo terribile: lui è partito in guerra e lei è finita in manicomio.

Al suo ritorno dal fronte, Curro ha aiutato Martina ad evadere e tra loro c'è stato un bacio. Sembrava un nuovo inizio, eppure tra i due non è accaduto più nulla. L'arrivo di Julia, inoltre, ha complicato le cose perché la ragazzah a catturato totalmente l'attenzione di Curro che trascurato sempre di più Martina.