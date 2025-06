Gli spoiler degli episodi turchi di Tradimento in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Serra informerà Selin di essere in attesa di un figlio da Tolga. La donna, sconvolta, prenderà in mano una pistola e si recherà nell'ufficio del marito, dove non esiterà a sparargli tre colpi in pieno petto. Serra verrà arrestata dalla, polizia mentre Tolga verrà ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Serra rivela a Selin di essere in attesa di Tolga

Selin accuserà problemi psicologici in seguito alla morte prematura di Zeynep, la bambina che aveva adottato insieme a Tolga.

La donna verrà ricoverata in un sanatorio dove rimarrà per alcune settimane. Serra approfitterà della situazione per entrare nel letto di Tolga e avere con lui un momento di passione. Dopo qualche settimana, la giovane scoprirà di attendere un bambino dal cognato. Serra chiederà dei soldi a Oltan per mantenere il silenzio sulla vicenda, ma riceverà un secco rifiuto.

L'imprenditore le chiederà di abortire o di sparire in tempi brevi. La giovane, a questo punto, rivelerà la gravidanza a Selin, che ne sarà estremamente furiosa.

Selin spara a Tolga tre proiettili in pieno petto e viene arrestata

Selin si recherà nell'azienda di Tolga, che è alle prese con un importante meeting di lavoro. La donna estrarrà un'arma dalla sua borsa e sparerà contro suo marito tre proiettili in pieno petto.

Tolga crollerà a terra privo di sensi, mentre sua moglie disperata proverà a suicidarsi con la stessa arma utilizzata per ferirlo. La pistola si rivelerà scarica e la sorella di Serra verrà così arresta dalla polizia.

Tolga, intanto, verrà portato in ospedale, dove sarà sottoposto a un intervento salvavita. Allo stesso tempo, Oltan capirà che dietro all'agguato di suo figlio si cela la gravidanza di Serra. L'uomo quindi dirà ai suoi uomini di rintracciare la giovane che si sarà già data alla fuga.

Un riepilogo: Tolga e Selin hanno deciso di prendere in adozione una bambina

Nelle puntate di Tradimento andate in onda in Italia ad inizio giugno su Canale 5? Ozan ha ottenuto un riconoscimento per il suo lavoro di ingegnere e poi ha accettato di lavorare con Kahraman per la costruzione di un ospedale a Istanbul.

Tolga e Selin, invece, hanno provato a dare una seconda chance al proprio matrimonio. I due hanno deciso di prendere in affidamento una neonata.

Yesim, intanto, ha chiesto a una sua cliente di controllare le telecamere per capire chi ha provato a investire Guzide con l'auto. La donna ha scoperto che Ipek è la responsabile e ne ha parlato con Sezai. Allo stesso tempo, quest'ultimo ha chiesto all'ex giudice di diventare sua moglie durante una cena in un ristorante immerso nel verde.