Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai sarà pronto a portare Ipek alla polizia per farle confessare l’omicidio di Serra. Ma proprio quando sembrerà irremovibile, la figlia lo bloccherà con una rivelazione sconvolgente: è incinta. Una notizia che potrebbe cambiare tutto, perché quel bambino è suo nipote e Ipek lo sa bene.

Sezai vede un video che lo sconvolge: Ipek ha ucciso Serra

Mentre si troverà in albergo, Sezai riceverà l'inaspettata visita di Tarik. Ha qualcosa da dirgli, anzi, qualcosa da fargli vedere: un video in cui si vede chiaramente che è stata Ipek a uccidere Serra, spingendola giù per le scale.

Sezai non riuscirà a credere che Ipek sia un'assassina, pensando che Tarik voglia solo metterlo in guardia. Ma non sarà così.

Il senso di colpa cresce e Sezai impone a Ipek un ultimatum

"Se non divorzierai da Güzide, questo video finirà nelle mani della polizia", dirà Tarik e Sezai, pur arrabbiato con Ipek, non riuscirà a voltarle le spalle e per questo presenterà la richiesta di divorzio.

Un evento in particolare scuoterà profondamente Sezai: una coppia si rivolgerà a lui per chiedere giustizia per il figlio morto in un incidente stradale, a soli 20 anni, a causa di un pirata della strada. Sezai inizierà a sentirsi in colpa per nascondere il crimine commesso dalla figlia, così andrà da Ipek e le darà tre giorni di tempo per confessare tutto quello che ha fatto: se non lo farà, sarà lui a denunciarla.

Ipek pensa alla fuga in America, ma Sezai arriva prima

Passeranno i giorni e Ipek non avrà alcuna intenzione di consegnarsi alla polizia. Anzi, progetterà la sua fuga all'estero. Potrebbe tornare in Canada oppure andare negli Stati Uniti. La mattina del terzo giorno, però, qualcuno busserà alla sua porta.

Sulla soglia troverà Sezai, sorpreso di vederla ancora lì. "Non sei ancora andata alla polizia", dirà, ancora incredulo. La ragazza cercherà di spiegargli che non vuole finire in prigione, ma il padre non vorrà sentire ragioni: "Prendi subito le tue cose, ti porto io in commissariato".

La rivelazione di Ipek: 'Sono incinta, porto in grembo tuo nipote'

Quando Ipek capirà che non c'è modo di far cambiare idea al padre, sgancerà la bomba: "Ti prego, non mandarmi in prigione.

Sono incinta, in grembo porto tuo nipote".

Sezai resterà sconvolto, presto potrebbe diventare nonno. Solo allora scoprirà che Ipek ha scoperto da poco di essere incinta di Oltan, ma, fino a quel momento, nessuno sapeva nulla, nemmeno Neva, che per lei è come una seconda madre. Sezai sarà molto combattuto. Da una parte ci sarà la voglia di rendere giustizia a Serra, ma, dall'altra, non vorrà che suo nipote nasca in prigione.